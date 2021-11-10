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В Югре создадут кибердружины, чтобы жаловаться в полицию на «антиваксеров»

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Кибердружины из числа чиновников Югры должны будут следить за заведомо ложными сообщениями о вакцинации в соцсетях. Найденных сдадут полиции.

Решение 10 ноября приняла губернатор Наталья Комарова, пишет Znak.com. Дружину должны создать департаменты информационных технологий и образования. Их задача — находить заведомо ложную «информацию о вреде вакцинации, публикуемой на сайтах, в соцсетях, для дальнейшей передачи информации правоохранительным органам».

Комарова добавила, что коллективный иммунитет в округе не дотягивает до 50%. «Этого мало», — отметила чиновница.

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Комментарии (19)

А13579
Определять, что информация «заведомо ложная» будут те, кто привык лгать по занимаемой должности. У них для этого огромный опыт.
SERGEY111
Раньше были продотряды - теперь кибердружины . Нафталиновая нквдэшная хроническая наследственность в действии .
266198421
Надо заметить, власти достаточно прагматичны. И лозунг разделяй и властвуй усвоили на отлично. Столкнуть "иликтарат" лбами у них получается на ура.
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