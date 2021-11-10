В Югре создадут кибердружины, чтобы жаловаться в полицию на «антиваксеров»

Кибердружины из числа чиновников Югры должны будут следить за заведомо ложными сообщениями о вакцинации в соцсетях. Найденных сдадут полиции.

Решение 10 ноября приняла губернатор Наталья Комарова, пишет Znak.com. Дружину должны создать департаменты информационных технологий и образования. Их задача — находить заведомо ложную «информацию о вреде вакцинации, публикуемой на сайтах, в соцсетях, для дальнейшей передачи информации правоохранительным органам».

Комарова добавила, что коллективный иммунитет в округе не дотягивает до 50%. «Этого мало», — отметила чиновница.