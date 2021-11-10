Красильщик извинился за опоздания курьеров «Лавки» и покинул пост главы сервиса

Он отметил, что из новой услуги сервис стал полноценной частью жизни. Теперь, по словам Красильщика, нужно отладить процесс и сделать так, чтобы курьеры не опаздывали.

«С сегодняшнего дня я больше не глава «Яндекс.Лавки». На моем месте Дима Масюк. Дима супер и одновременно с лавкой отвечает за весь FMCG компании («Лавка», часть «Маркета», «Еда»). Из «Яндекса» не ухожу, более того, и в самой «Лавке» еще нужно сделать много важных штук, на которые не хватало время из-за операционки, и я хочу их доделать», — написал Красильщик.

«Но одно дело построить новую услугу (и тут мой медийный опыт внезапно пригодился), а другое дело — сделать идеальный повседневный сервис. И тут, должен признать, мои сверхспособности заканчиваются. Вообще, хорошо бы не забывать себе регулярно задавать вопрос: «А что я по-настоящему могу дать тому делу, которое делаю сейчас?», и если в какой-то момент ответ «Нуууууу» — в этот момент надо заканчивать», — уверен Красильщик.

Бывший руководитель сервиса поспешил извиниться за опоздания.

«Ребята, простите. Что опоздали. Что не довезли. Знайте, что у нас тут сотни людей часто без выходных работают над тем, чтобы так не было. Это суперлюди. Я смотрю на нашу команду — блин, какие все классные. Какие задачи решают. У меня, честно, ощущение, что чем больше становилась «Лавка», тем меньше я понимал, не просто как люди это делают, а даже что — сколько экспертизы, сколько энергии, сколько воли. Дорогая команда «Лавки», вы супер. Впрочем, вы это сами знаете. А теперь сделайте, пожалуйста, так, чтобы эти чертовы заказы меньше опаздывали», — попросил Илья Красильщик.