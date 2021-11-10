FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +7
71.29р82.65р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Красильщик извинился за опоздания курьеров «Лавки» и покинул пост главы сервиса

5
Печать

У сервиса доставки продуктов «Яндекс.Лавка» сменился руководитель. Об этом 10 ноября сообщил уже бывший управленец Илья Красильщик.

«С сегодняшнего дня я больше не глава «Яндекс.Лавки». На моем месте Дима Масюк. Дима супер и одновременно с лавкой отвечает за весь FMCG компании («Лавка», часть «Маркета», «Еда»). Из «Яндекса» не ухожу, более того, и в самой «Лавке» еще нужно сделать много важных штук, на которые не хватало время из-за операционки, и я хочу их доделать», — написал Красильщик.

Он отметил, что из новой услуги сервис стал полноценной частью жизни. Теперь, по словам Красильщика, нужно отладить процесс и сделать так, чтобы курьеры не опаздывали.

«Но одно дело построить новую услугу (и тут мой медийный опыт внезапно пригодился), а другое дело — сделать идеальный повседневный сервис. И тут, должен признать, мои сверхспособности заканчиваются. Вообще, хорошо бы не забывать себе регулярно задавать вопрос: «А что я по-настоящему могу дать тому делу, которое делаю сейчас?», и если в какой-то момент ответ «Нуууууу» — в этот момент надо заканчивать», — уверен Красильщик.

Бывший руководитель сервиса поспешил извиниться за опоздания.

«Ребята, простите. Что опоздали. Что не довезли. Знайте, что у нас тут сотни людей часто без выходных работают над тем, чтобы так не было. Это суперлюди. Я смотрю на нашу команду — блин, какие все классные. Какие задачи решают. У меня, честно, ощущение, что чем больше становилась «Лавка», тем меньше я понимал, не просто как люди это делают, а даже что — сколько экспертизы, сколько энергии, сколько воли. Дорогая команда «Лавки», вы супер. Впрочем, вы это сами знаете. А теперь сделайте, пожалуйста, так, чтобы эти чертовы заказы меньше опаздывали», — попросил Илья Красильщик.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

vic_5e4cd1938d1a8
Какой же бред наговорил человек из заметки ...
monch
Красильщик это фамилиЁ такое???
Kot Piter
Вот бы ещё, некоторые "руководители", нашли в себе силы. =)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний