Я — первая буква в алфавите. Про ужасные характеры петербургских портретистов

Фото: Предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







К открытию выставки 30 петербургских художников в Музее истории Санкт-Петербурга предупрежу: автопортрет — это маска. Только без обид.

Можно, конечно, сослаться на куратора проекта Ольгу Прожерову, которая в пресс-релизе цитирует одного именитого англичанина: «...художник, что бы он ни переживал, всегда остается одним и тем же, и это неизменное «нечто» проступает во всех формах его самовыражения». Но так можно сказать про любого — хоть про губернатора.

Автопортрет же — это уловка, инструмент, который помогает художнику пересылать свои ощущения в будущее. И они это делают без самоиронии. Мы же, когда вглядываемся в их полотна, не видим самих авторов. Вроде этот — тонок, как Блок, тот — по-соцреалистически могуч, та — ну, просто ленинградский андеграунд.

Всё же организаторы категорически угадали с названием выставки — «ЯЯЯ». Можно еще и три восклицательных «врубить». Потому как, какие бы они ни были, у них — алфавит «наоборот». По моему субъективному опыту журналиста, они в большинстве наглецы: говорить могут только о себе, хотя делают вид, что такие же, как окружающие. Ничего подобного! Типичный разговор с художником — только о нем. Он будет звать только на свою выставку. Видел одного живописца, который мне подписал чужой каталог как свой. Анекдот! Если вы хотите окунуться в бездну огорчений, то найдите их «живьем». Знакомьтесь. Вы можете, допустим, ему сказать, что только что в Каннах получили ветвь, а он вам сунет что-то свое. Будто ежесекундно боятся, что их гений затопчут. Ладно, пора остановиться. Например, перед выставленными на выставке работами Татьяны Глебовой. Уровень Русского музея, ученица, то есть «дочь» Павла Филонова, на всякий случай.

Фото: Предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Понятно, что искусство является произведением общения, но раз мы вам посоветовали не вступать с ними в человеческий контакт, то их творческая противоположность — любо-дорого.



Фото: Предоставлено организаторами Фото: Предоставлено организаторами Фото: Предоставлено организаторами Фото: Предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







С этого момента выставка будет работать именно на это.

С 11 ноября по 25 декабря, с 11 до 18 часов, выходной — среда; официальное открытие — 10 ноября в 17:00. Особняк Румянцева. P. S. А то как начал бы вам твердить, что автопортрет — это редкий жанр и т. д. , то вы бы и заскучали. Евгений Вышенков