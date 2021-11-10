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«Коммерсант»: Военнослужащих судят за попытку попасть в Сирию за деньги

Более 30 военнослужащих в Сахалинской области привлекли к уголовной ответственности после попытки попасть в Сирию за взятку

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Уголовные дела в отношении военнослужащих, обвиняемых сотрудниками военного следственного управления СКР по Восточному военному округу в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 1 или ч. 2 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу) рассмотрели Курильский и Южно-Сахалинский гарнизонные военные суды. Об этом 10 ноября стало известно газете «Коммерсантъ».

Работавший в частях юрисконсульт, по версии следствия, находил военнослужащих, которым предлагал отправиться в Сирию. По его словам, у него были связи в управлении кадров Восточного военного округа. За свои услуги юрисконсульт мог просить от 20 до 40 тысяч рублей. Деньги перечислялись на банковскую карточку или просто передавались наличными. Однако никто из заплативших в Сирию так и не поехал.

Сотрудник военной контрразведки заявил, что начал действовать после обращений военнослужащих, которые стали жертвами схемы юрисконсульта. Юрист признал свою вину.

«Он получил полгода исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Но в итоге это наказание заменили ограничением по военной службе на один год и шесть месяцев (во время ограничения военнослужащий не может получить очередное звание и вышестоящую должность) с таким же десятипроцентным удержанием», — сообщает «Коммерсантъ».

Военнослужащих, которые хотели за деньги попасть в Сирию, также наказали. Они были приговорены к штрафам от 30 до 90 тысяч рублей.

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Комментарии (2)

Abu-Denis
Нормальные герои всегда идут в обход!
07A
Как люди на войну хотят, а вы говорите родину защищать некому! Вот мнение народа, а не вечно откашивающих от службы нытиков москвичей и петербуржцев!
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