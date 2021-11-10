«Коммерсантъ»: Путин и Байден планируют встречу до конца года

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден до конца 2021 года собираются провести встречу в формате видеоконференции. Об этом 9 ноября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.



Собеседники издания уточнили, что детали встречи пока неизвестны, однако лидеры двух стран планируют обсудить реализацию договоренностей, которых удалось достичь на предыдущем саммите. Кроме того, на начало 2022 года намечена и личная встреча Путина и Байдена — вторая после того, как последний занял пост президента США.

