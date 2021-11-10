«До бесконечности считать». Гинцбург предсказывает новые волны пандемии через каждые три месяца

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии
«Если не провакцинироваться в короткий срок, каждые три месяца будем иметь новую волну и до бесконечности считать их — пятая, десятая, двадцатая», — цитирует 10 ноября заявление Александра Гинцбурга ТАСС.
По его словам, минимальным уровнем популяционного иммунитета должен быть показатель в
Глава Центра Гамалеи напомнил, что коронавирус пока не побежден. Он допустил, что причиной этого могут быть недостаток информации и призывов о необходимости сделать прививку.