«До бесконечности считать». Гинцбург предсказывает новые волны пандемии через каждые три месяца

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи считает, что новые волны пандемии будут появляться и впредь без должного уровня популяционного иммунитета.

«Если не провакцинироваться в короткий срок, каждые три месяца будем иметь новую волну и до бесконечности считать их — пятая, десятая, двадцатая», — цитирует 10 ноября заявление Александра Гинцбурга ТАСС.