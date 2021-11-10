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«До бесконечности считать». Гинцбург предсказывает новые волны пандемии через каждые три месяца

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи считает, что новые волны пандемии будут появляться и впредь без должного уровня популяционного иммунитета.

«Если не провакцинироваться в короткий срок, каждые три месяца будем иметь новую волну и до бесконечности считать их — пятая, десятая, двадцатая», — цитирует 10 ноября заявление Александра Гинцбурга ТАСС.

По его словам, минимальным уровнем популяционного иммунитета должен быть показатель в 70 %. Однако Гинцбург указывает, что лучшим вариантом должны стать 80 %.

Глава Центра Гамалеи напомнил, что коронавирус пока не побежден. Он допустил, что причиной этого могут быть недостаток информации и призывов о необходимости сделать прививку.

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Комментарии (31)

angel of death
пусть варежку свою закроет со своими хотелками... я тоже хочу в Урюпинске небоскрёбы, вот только никто не строит... а в Воркуте океанариум бы...
VKuser199962806
Какой это специалист? Это хапуга коммерсант от медицины. Прикупив с пяток крупных чиновников, он будет впихивать свою жижу, пока правда на ружу не вылезет. А потом свалит.Чиновники с вагонами бабла последуют его примеру. Благо значки, что им навешали за последние годы, спасут их тюрьмы. Да и сор из хаты никто выносить не будет. Вспомните, к примеру, Сердюкова с Васильевой.
Malyshev73
Он лукавит. и не говорит.что вакцинироваться только отеествеенной вакциной дочери путина)).Как иностранные машины можно,как иностранные лекарства можно .а вакцины против ковид нет.
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