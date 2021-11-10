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Налетчика, доставшего в «Улыбке радуги» из широких штанин нож, задержали в километре от магазина

На Первомайской улице в Шушарах задержали налетчика на «Улыбку радуги»

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По горячим следам сотрудники полиции Пушкинского района задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин сети косметики и хозтоваров.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 ноября, 45-летнего подозреваемого взяли у дома на Первомайской улице, 1, корпус 5, где он живет с мамой, около десяти вечера накануне.

По версии следствия, за 3,5 часа до этого он пришел в магазин «Улыбка радуги» на Новгородской улице, вытащил из кармана штанов нож и заставил кассира отдать выручку — 6 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Подозреваемый — ранее неоднократно судимый за разбой и связанные с наркотиками преступления.

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