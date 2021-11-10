Налетчика, доставшего в «Улыбке радуги» из широких штанин нож, задержали в километре от магазина

По горячим следам сотрудники полиции Пушкинского района задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин сети косметики и хозтоваров.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 ноября, 45-летнего подозреваемого взяли у дома на Первомайской улице, 1, корпус 5, где он живет с мамой, около десяти вечера накануне.



По версии следствия, за 3,5 часа до этого он пришел в магазин «Улыбка радуги» на Новгородской улице, вытащил из кармана штанов нож и заставил кассира отдать выручку — 6 тысяч рублей.

