FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +7
71.29р82.65р
ТЕМА ДНЯ

В СПб обязательная вакцинация для пожилых

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Забил трубой и вывез в лес. Полиция ночью раскопала труп под Лугой, место показал бизнесмен

В лесу под Лугой найдено тело мужчины, в убийстве подозревают предпринимателя

3
Печать

Следователям и оперативникам пришлось заниматься неприятным ночью 10 ноября. Около трех часов в 9 километрах от станции Серебрянка в Лужском районе они откапывали труп 33-летнего мужчины. Место показал задержанный накануне местный предприниматель.

О пропаже жителя Луги-3 в полицию было заявлено еще в конце июля. Обеспокоенная мать просила найти сына, который утром ушел и больше не возвращался. Уголовное дело по «убойной» статье было возбуждено спустя почти два месяца. Сотрудники полиции вышли на след 50-летнего предпринимателя из Луги, занимающегося приемом металла. 9 ноября его задержали, в течение дня он рассказал об убийстве в деталях. Со слов мужчины, на грех он пошел из-за того, что ныне покойный украл у него вторсырье.

Для мести он пригласил 33-летнего к себе в пункт приема, как будто бы собираясь предложить ему заработать. Однако делового разговора не было, предприниматель схватил железную трубу и ударил потерпевшего по голове. Убедившись, что тот мертв, бизнесмен положил его в свой «Фольксваген Транспортер» и вывез в лес у поселка Серебрянский, где закопал в песок.

10 ноября оперативники направилось к указанному месту и нашли убитого полузакопанным в состоянии сильных гнилостных изменений. Задержанный предприниматель помещен в изолятор, решается вопрос об избрании меры пресечения.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

ДуремарСПб.
Слава богу 90е прошли можно спокойно жить.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний