Забил трубой и вывез в лес. Полиция ночью раскопала труп под Лугой, место показал бизнесмен

Следователям и оперативникам пришлось заниматься неприятным ночью 10 ноября. Около трех часов в 9 километрах от станции Серебрянка в Лужском районе они откапывали труп 33-летнего мужчины. Место показал задержанный накануне местный предприниматель.

О пропаже жителя Луги-3 в полицию было заявлено еще в конце июля. Обеспокоенная мать просила найти сына, который утром ушел и больше не возвращался. Уголовное дело по «убойной» статье было возбуждено спустя почти два месяца. Сотрудники полиции вышли на след 50-летнего предпринимателя из Луги, занимающегося приемом металла. 9 ноября его задержали, в течение дня он рассказал об убийстве в деталях. Со слов мужчины, на грех он пошел из-за того, что ныне покойный украл у него вторсырье.