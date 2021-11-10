Разработка Центра Гамалеи может сменить привычную БЦЖ

Вакцины от гриппа, ротавируса и туберкулеза разрабатывает Центр Гамалеи после коронавирусного успеха. Об этом 10 ноября рассказал академик Александр Гинцбург, которому исполнилось 70 лет.

К юбилейному дню рождения глава Центра Гамалеи дал интервью нескольким федеральным СМИ. Его слова о разработках приводит ТАСС. По словам Гинцбурга, сейчас ведется работа над универсальной вакциной сразу от ротавируса и гриппа. Ученые хотят создать препарат, который будет эффективен «в течение многих сезонов».