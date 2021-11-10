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Разработка Центра Гамалеи может сменить привычную БЦЖ

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Вакцины от гриппа, ротавируса и туберкулеза разрабатывает Центр Гамалеи после коронавирусного успеха. Об этом 10 ноября рассказал академик Александр Гинцбург, которому исполнилось 70 лет.

К юбилейному дню рождения глава Центра Гамалеи дал интервью нескольким федеральным СМИ. Его слова о разработках приводит ТАСС. По словам Гинцбурга, сейчас ведется работа над универсальной вакциной сразу от ротавируса и гриппа. Ученые хотят создать препарат, который будет эффективен «в течение многих сезонов».

Кроме того, Центр Гамалеи придумывает вакцину против возбудителя туберкулеза, которая «должна в ближайшее время сменить ставшую классической БЦЖ». Сотрудники работают над проблемой устойчивости организма к антибиотикам.

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Комментарии (14)

asgard
Успех какой-то так себе. Дойдет до ревакцинации раз в два месяца, вот продажи то вырастут.
vader
Ну теперь-то понятно, зачем нам коды? Или еще нет?
Local
"От бронхита,тонзилита,
От печенки,селезенки,
От полипа и от гриппа" (с)
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