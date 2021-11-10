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Браслеты Марии Антуанетты продали с торгов почти за 8 млн долларов

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Пару бриллиантовых браслетов, которые ранее принадлежали королеве Франции Марии Антуанетте, продали на аукционе Christie's за 7,5 миллиона франков (около восьми миллионов долларов). Результаты публичных торгов опубликованы на сайте аукционного дома 9 ноября.

Фото: Скриншот christies.com
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Предварительная оценка стоимости лота экспертами составляла четыре миллиона франков, конечная цена превысила ее почти в два раза.

Из всех украшений Марии Антуанетты лишь выставленные на торги бриллиантовые браслеты остались в том виде, в котором их включили в посмертную опись ее драгоценностей. Эксперты Christie’s не исключают, что браслеты могли переделывать, однако общая композиция, качество и число камней, за исключением имеющихся на застежке, остались нетронутыми.

Более 200 лет драгоценности королевы Франции хранились в частных коллекциях. Впервые их выставили на аукционе Sotheby’s в 2018 году в Женеве. Тогда по итогам торгов драгоценности Марии Антуанетты продали за рекордные 42,7 миллиона долларов.

Фото: Скриншот christies.com

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Комментарии (2)

тов
"Если нет хлеба, пусть едят пирожные". Очень кстати вспомнили.

Еще немного обязательного насилия для пенсионеров и детей, и чьи-то наручные часы будут так эе продаваться на аукционе.
angel of death
всего в могилу не утащишь... помните про это, когда соберётесь купить какую-нибудь фигню домой...
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