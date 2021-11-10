Браслеты Марии Антуанетты продали с торгов почти за 8 млн долларов

Пару бриллиантовых браслетов, которые ранее принадлежали королеве Франции Марии Антуанетте, продали на аукционе Christie's за 7,5 миллиона франков (около восьми миллионов долларов). Результаты публичных торгов опубликованы на сайте аукционного дома 9 ноября.
Предварительная оценка стоимости лота экспертами составляла четыре миллиона франков, конечная цена превысила ее почти в два раза.
Из всех украшений Марии Антуанетты лишь выставленные на торги бриллиантовые браслеты остались в том виде, в котором их включили в посмертную опись ее драгоценностей. Эксперты Christie’s не исключают, что браслеты могли переделывать, однако общая композиция, качество и число камней, за исключением имеющихся на застежке, остались нетронутыми.
Более 200 лет драгоценности королевы Франции хранились в частных коллекциях. Впервые их выставили на аукционе Sotheby’s в 2018 году в Женеве. Тогда по итогам торгов драгоценности Марии Антуанетты продали за рекордные 42,7 миллиона долларов.