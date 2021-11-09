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Мошенник «похоронил» и заблокировал в Instagram аккаунт главы соцсети

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Мошенник смог добиться блокировки аккаунта главы Instagram Адама Моссери в его собственной соцсети. Об этом 9 ноября пишет Motherboard.

По данным издания, неизвестный просто отправил модераторам поддельный некролог Моссери. После чего было принято решение о «меморизации» аккаунта — страницу больше нельзя было редактировать или удалять. Сторонние пользователи больше не могут зайти в аккаунт даже с паролем, а на ней появляется баннер «Светлая память».

Формально, для того, чтобы аккаунт стал «мемориальным», нужно предоставить свидетельство о смерти. Мошенник же сам написал фальшивый некролог, опубликовал его в интернете и отправил службе поддержки соцсети. Этого оказалось достаточно.

«Забавно, что Instagram допускает такие вещи на своей платформе. Это тёмная сторона соцсети», — заявил автор «розыгрыша» Motherboard.

В Instagram подтвердили, что заблокировали аккаунт главы соцсети. Как пояснил представитель Instagram, модераторы восстанавливают доступ к ошибочно «меморизированной» странице, если пользователь сможет доказать, что он является ее владельцем. Аккаунт Моссери уже восстановлен, однако мошенник уверяет, что пользователи, у которых менее миллиона подписчиков, могут ждать восстановления «дни и недели».

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Комментарии (3)

Ганс-Дитрих Геншер
Ну то есть модераторы тупы настолько, что смогли поверить какому-то чертиле, а не узнали об этом из своих источников, то есть от начальства.
volkoanton6
Очень хороший заработок, если на этом моменте не заканчивать)))
266425620
Ну чем не заработок, спасибо
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