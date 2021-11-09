В Татарстане задержали антипрививочников, которые «отменили QR-коды» в ТЦ Нижнекамска

На выезде из Набережных Челнов сотрудники ГИБДД задержали участников антиваксеровского движения, которые планировали встретиться с главой регионального оперштаба Лейлой Фазлеевой в Казани. Об этом 9 ноября сообщило издание «Бизнес-Online», видеозапись общения активистов с правоохранителями в отделе полиции появилась на YouTube-канале «Необычный человек».



Задержаны были трое активистов — Агина Алтынбаева, Рамзиль Галимзянов и Алина Романова. Первые двое в конце октября мешали сотрудникам ТЦ «Березка» проверять QR-коды у посетителей. «Мы отменили [QR-коды], конечно, мы здесь власть», — говорила одна из активисток заходящим людям. Нарушителям спокойствия удалось скрыться до прибытия полицейских.

