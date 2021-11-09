FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +7
71.29р82.65р
ТЕМА ДНЯ

В СПб обязательная вакцинация для пожилых

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

В Татарстане задержали антипрививочников, которые «отменили QR-коды» в ТЦ Нижнекамска

10
Печать

На выезде из Набережных Челнов сотрудники ГИБДД задержали участников антиваксеровского движения, которые планировали встретиться с главой регионального оперштаба Лейлой Фазлеевой в Казани. Об этом 9 ноября сообщило издание «Бизнес-Online», видеозапись общения активистов с правоохранителями в отделе полиции появилась на YouTube-канале «Необычный человек».

Задержаны были трое активистов — Агина Алтынбаева, Рамзиль Галимзянов и Алина Романова. Первые двое в конце октября мешали сотрудникам ТЦ «Березка» проверять QR-коды у посетителей. «Мы отменили [QR-коды], конечно, мы здесь власть», — говорила одна из активисток заходящим людям. Нарушителям спокойствия удалось скрыться до прибытия полицейских.

Позже на Алтынбаеву и Галимзянова составили протоколы о нарушении коронавирусных ограничений и самоуправстве. Задержание на выезде из Набережных Челнов связали с тем, что активисты не пришли в суд на рассмотрение своих протоколов.

Протоколы передали из Нижнекамска в Набережночелнинский городской суд по месту жительства граждан.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

мухомор
Агина Алтынбаева весёлый персонаж
в ютубчике полно видео с её нападениями на людей
там несколько судимостей, но у неё 3 или уже больше детей, поэтому ни одного реального срока.
и всё это задолго до ковида началось.
тут дело не в антипрививочниках.
SU LUX INN
когда придет Народная власть - этих людей объявят Героями! поставят памятник, Мемориальную доску!
263784231
Хорошая реклама для людей пытающихся остановить обезумевших, от постоянной езды по ушам "смертельной пандемией", сограждан. Теперь, для полноты картины, остаётся начать заполнять заботливо выстроенные для, как нам сказали, "заболевших ковидом", лагеря...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний