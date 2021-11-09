Подозреваемый в краже из мечети застрелил полицейского под Карачаевском

Под Карачаевском во время задержания 32-летнего мужчины скончался полицейский Ануар Башкаев. Подозреваемый в краже из мечети выстрелил в него и его напарника из ружья «Сайга».



Как сообщается на сайте МВД РФ 9 ноября, 34-летний Башкаев умер на месте. Его коллега получил ранения ног, однако смог обезвредить нападавшего ответным огнем. Правоохранителя госпитализировали. По факту происшествия ведется проверка.



Руководство МВД по Карачаево-Черкесской Республике выразило соболезнования родным и близким погибшего Ануара Башкаева. У него остались жена и двое детей.

