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Шойгу рассказал о разработке нового зенитно-ракетного комплекса С-550

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В России разрабатывают новый зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-550. Об этом 9 ноября заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил.

Шойгу рассказал о серии совещаний с участием Владимира Путина, которые прошли в Сочи с 1 по 3 ноября. По его словам, особое внимание президент уделил «совершенствованию системы воздушно-космической обороны страны».

«Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в вооружённые силы систем С-350, С-500, С-550», — уточнил министр обороны.

Никаких подробностей в сообщении военного ведомства не приводится. С-550 ранее носил проект мобильной системы противоракетной обороны ближнего перехвата, который начали разрабатывать еще в 1981 году. Работы были прекращены в 1988 году.

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Комментарии (15)

Денеб
Глубинный народ с энтузиазмом воспринял новость о разработке нового зенитно-ракетного комплекса С-550.... На радостях хлопнули контрафактного алкоголя.....Пошли увеличивать рождаемость....
Alex000
Больше пиу-пиу, жить станет лучше, жить станет веселее.
Igor_VS
В трудовых коллективах эту новость эмоционально обсуждают. Только двойняшкам туда лучше не ходить.
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