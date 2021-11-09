Суд в Москве отклонил первый в России иск о возврате биткойнов

Савеловский суд Москвы отклонил первый в стране иск об истребовании из незаконного владения криптовалюты в размере 16,6 биткойна. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на адвоката истца Бориса Башилова.
Как отмечает агентство 9 ноября, на момент составления искового заявления стоимость этой суммы оценивалась почти в 45 миллионов рублей. По словам защитника, летом 2018-го его доверитель Андрей Петров перевел на криптокошелек своего знакомого Игоря Тукана биткойны на правах доверительного управления. За пять месяцев тот должен был инвестировать их, после чего вернуть обратно, оставив себе 20% выручки.
По истечении срока договора ответчик не вернул криптовалюту. Он объяснил это тем, что утратил сумму. Петров направил сначала досудебную претензию, а после иск в суд. В то время, когда сделка совершалась, соответствующего законодательства не было, однако позже законодатель признал цифровую валюту имуществом.
Заседание суда продлилось целый час, однако истцу отказали. Башилов намерен обжаловать это решение.