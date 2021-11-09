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В Серове охранники повалили на пол посетителя ТЦ. Причиной могло стать отсутствие QR-кода

В Серове охранники ТЦ скрутили и повалили на пол мужчину, который заступился за жену

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В Серове на севере Свердловской области охранники ТЦ «Небо» скрутили посетителя и повалили его на пол. Мужчина поплатился за то, что попытался заступиться за жену.

«Мужчина с женой пришел ребенку что-то в «Детском мире» купить. Он пытался жену защитить от охранников, они ее выпихивали силой из магазина», — 9 ноября процитировало E1.RU очевидца происшествия.

По словам мужчины, у семейной пары отсутствовали QR-коды, что могло стать причиной конфликта. Инцидент засняли на видео.

e1.ru

По сведениям главы пресс-службы МВД региона Валерия Горелых, пострадавший написал заявление в полицию.

«Конфликтная ситуация, о которой идет речь, не вымышленная. Такой инцидент действительно произошел сегодня, 9 ноября. Тревожное сообщение о нем в дежурную часть полиции Серова поступило в 13:30. Мужчина написал официальное заявление в территориальное ОВД, оно зарегистрировано в установленном порядке», — рассказал изданию Горелых.

Проверку проведет служба участковых уполномоченных. Позже, в том числе на основании медицинского заключения, будет принято процессуальное решение. Сейчас полицейские опрашивают очевидцев, изучают съемки с камер наблюдения, а также выясняют подробности произошедшего.

Точная причина конфликта пока неизвестна.

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Комментарии (6)

asgard
Сегрегация ожидаемо приведет к эскалации насилия. Аусвайс!
Avs7153
Куаркода нема? По хлебалу - нна!
SU LUX INN
все Правильно сделали! не хочешь прививаться, хочешь разносить Заразу, заражая Простых людей - будь готов к лишениям и страданиям!
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