В Серове охранники повалили на пол посетителя ТЦ. Причиной могло стать отсутствие QR-кода

В Серове на севере Свердловской области охранники ТЦ «Небо» скрутили посетителя и повалили его на пол. Мужчина поплатился за то, что попытался заступиться за жену.
«Мужчина с женой пришел ребенку что-то в «Детском мире» купить. Он пытался жену защитить от охранников, они ее выпихивали силой из магазина», — 9 ноября процитировало E1.RU очевидца происшествия.
По словам мужчины, у семейной пары отсутствовали QR-коды, что могло стать причиной конфликта. Инцидент засняли на видео.
По сведениям главы пресс-службы МВД региона Валерия Горелых, пострадавший написал заявление в полицию.
«Конфликтная ситуация, о которой идет речь, не вымышленная. Такой инцидент действительно произошел сегодня, 9 ноября. Тревожное сообщение о нем в дежурную часть полиции Серова поступило в 13:30. Мужчина написал официальное заявление в территориальное ОВД, оно зарегистрировано в установленном порядке», — рассказал изданию Горелых.
Проверку проведет служба участковых уполномоченных. Позже, в том числе на основании медицинского заключения, будет принято процессуальное решение. Сейчас полицейские опрашивают очевидцев, изучают съемки с камер наблюдения, а также выясняют подробности произошедшего.
Точная причина конфликта пока неизвестна.