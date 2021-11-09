В Серове охранники повалили на пол посетителя ТЦ. Причиной могло стать отсутствие QR-кода

В Серове на севере Свердловской области охранники ТЦ «Небо» скрутили посетителя и повалили его на пол. Мужчина поплатился за то, что попытался заступиться за жену.



«Мужчина с женой пришел ребенку что-то в «Детском мире» купить. Он пытался жену защитить от охранников, они ее выпихивали силой из магазина», — 9 ноября процитировало E1.RU очевидца происшествия.



По словам мужчины, у семейной пары отсутствовали QR-коды, что могло стать причиной конфликта. Инцидент засняли на видео.