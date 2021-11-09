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Депутата-блогера из КПРФ Николая Бондаренко обвиняют в мелком хулиганстве

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Против депутата Саратовской облдумы от КПРФ Николая Бондаренко возбуждено административное дело по статье о мелком хулиганстве. Об этом 9 ноября сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Заводского районного суда Саратова.

Политику грозит штраф в тысячу рублей или до 15 суток ареста, уточнили в суде. Напомним, Бондаренко задержали сегодня утром. Как сообщал он сам, его принудительно доставили в суд полицейские. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин уточнял, что задержали его коллегу якобы из-за «хулиганства на избирательном участке» 19 сентября. Тогда Бондаренко на повышенных тонах спорил с главой участковой избирательной комиссии, недовольство инцидентом высказывала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Николай Бондаренко является одним из самых ярких представителей КПРФ в региональных парламентах, прославился в том числе ведением личных блогов на различных платформах — от Instagram до YouТube.

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Комментарии (9)

Local
Выходит,это Эллочка стуканула?
Paul3390
Слава Богу - пока ещё у нас голосование не за тех расценивается как мелкое хулиганство.. Но это пока..
266425620
Зачем ждали 2 месяца или монетку бросали вязать или нет
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