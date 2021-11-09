FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +2
71.29р82.65р
ТЕМА ДНЯ

В СПб обязательная вакцинация для пожилых

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Посмотрите, как королевская пара провела «ковикулы» в Ленинградском зоопарке

0
Печать

Хищникам, даже «царских кровей», необходимо тренировать охотничьи навыки. В Ленинградском зоопарке показали, как добывают еду африканские львы.

Видеозапись пиршества «с препятствиями» 9 ноября опубликовали в инстаграме зверинца. Испытание для нюха пары Адама и Таисии провели во время нерабочей недели, когда зоопарк остался без посетителей.

Сочные куски мяса спрятали в коробках, но львов поначалу заинтересовал не запах добычи, а аромат перечной мяты — несколько капель этого эфирного масла добавили в канистру, которую подвесили в вольер.

«У кошачьих очень чутко развито обоняние, и львы не исключение», — рассказывают в зоопарке, предлагая подсмотреть за пиршеством в королевских покоях львиного семейства.

Ленинградский зоопарк

Адам родился в мае 2006 года в красноярском парке флоры и фауны «Роев Ручей». Осенью того же года он переехал в Ленинградский зоопарк. Его подруга Таисия приехала из зоопарка «Швейцария» в Нижнем Новгороде в 2012 году. В октябре ей исполнилось 10 лет.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний