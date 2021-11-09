Посмотрите, как королевская пара провела «ковикулы» в Ленинградском зоопарке

Хищникам, даже «царских кровей», необходимо тренировать охотничьи навыки. В Ленинградском зоопарке показали, как добывают еду африканские львы.



Видеозапись пиршества «с препятствиями» 9 ноября опубликовали в инстаграме зверинца. Испытание для нюха пары Адама и Таисии провели во время нерабочей недели, когда зоопарк остался без посетителей.



Сочные куски мяса спрятали в коробках, но львов поначалу заинтересовал не запах добычи, а аромат перечной мяты — несколько капель этого эфирного масла добавили в канистру, которую подвесили в вольер.

