Посмотрите, как королевская пара провела «ковикулы» в Ленинградском зоопарке

Хищникам, даже «царских кровей», необходимо тренировать охотничьи навыки. В Ленинградском зоопарке показали, как добывают еду африканские львы.
Видеозапись пиршества «с препятствиями» 9 ноября опубликовали в инстаграме зверинца. Испытание для нюха пары Адама и Таисии провели во время нерабочей недели, когда зоопарк остался без посетителей.
Сочные куски мяса спрятали в коробках, но львов поначалу заинтересовал не запах добычи, а аромат перечной мяты — несколько капель этого эфирного масла добавили в канистру, которую подвесили в вольер.
«У кошачьих очень чутко развито обоняние, и львы не исключение», — рассказывают в зоопарке, предлагая подсмотреть за пиршеством в королевских покоях львиного семейства.
Адам родился в мае 2006 года в красноярском парке флоры и фауны «Роев Ручей». Осенью того же года он переехал в Ленинградский зоопарк. Его подруга Таисия приехала из зоопарка «Швейцария» в Нижнем Новгороде в 2012 году. В октябре ей исполнилось 10 лет.