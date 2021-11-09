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Угрозы, 10 тонн печенья и предложение уйти за речку. В Петербурге разрешили спор охотника и егеря

Петербуржец через суд восстановился в охотничьем обществе, откуда его выгнали за «неэтичное поведение»

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Петербургские суды трех инстанций долго разбирались с историей охотника и егеря, в которой фигурировали 10 тонн печенья для кабана, просьба «уйти за речку» и жалобы на неэтичное поведение. Итоги спора 9 ноября публикует объединенная пресс-служба городских судов.

В 2019 году охотник пожаловался в «Ленинградское общество охотников и рыболовов», в котором состоял с 1991 года, на угрозы и оскорбления со стороны егеря. Это не подтвердилось, зато выяснилось, что охотник игнорировал требования егеря и ходил с гончей на охоту на зайца в местах, где велась подкормка кабанов и готовилась коллективная охота на копытных. Остальные охотники пожаловались, что мужчина срывал им коллективный промысел, и дисциплинарная комиссия исключила его из общества за «неэтичное поведение».

Охотник подал к обществу иск, первым его рассмотрел Октябрьский райсуд. Истец заявил, что привез егерю 10 тонн печенья, но тот якобы нарушил договоренность и не устроил ему охоту на кабана. Ответчик пояснил, что много раз просил мужчину не охотиться в тех местах, и, когда тот в очередной раз там появился, предложил ему уйти за речку. Официального разрешения для охоты на кабана истец не предоставил. Суд отказал охотнику, и тот подал апелляционную жалобу.

Горсуд же решил, что в документах организации не указано четкого понятия «неэтичного поведения», а разногласия охотника и егеря — это «выражение субъективного мнения и взглядов». Также суд указал, что действия мужчины в итоге не сорвали коллективную охоту и никак не повредили организации. Охотника восстановили в обществе, и теперь решение не устроило егеря — он подал кассационную жалобу. Кассационный суд согласился с городским, и на этом затяжной конфликт завершился.

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Комментарии (2)

AlBerkut
10 тонн печенья есть, ну или обещаны, а где 100500 банок варенья? 🤔
Без него как-то нещитово мальчишу-плохишу😎😂😂
Melaniy
Не раскрыта тема "коллективной охоты". Это как - одиночному нельзя, лицензии нет, а коллективу лицензию выдали?! Прям вижу титул "Коллективная лицензия"! И 10 т. печенья в тему...
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