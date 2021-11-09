Угрозы, 10 тонн печенья и предложение уйти за речку. В Петербурге разрешили спор охотника и егеря

Петербургские суды трех инстанций долго разбирались с историей охотника и егеря, в которой фигурировали 10 тонн печенья для кабана, просьба «уйти за речку» и жалобы на неэтичное поведение. Итоги спора 9 ноября публикует объединенная пресс-служба городских судов.



В 2019 году охотник пожаловался в «Ленинградское общество охотников и рыболовов», в котором состоял с 1991 года, на угрозы и оскорбления со стороны егеря. Это не подтвердилось, зато выяснилось, что охотник игнорировал требования егеря и ходил с гончей на охоту на зайца в местах, где велась подкормка кабанов и готовилась коллективная охота на копытных. Остальные охотники пожаловались, что мужчина срывал им коллективный промысел, и дисциплинарная комиссия исключила его из общества за «неэтичное поведение».

