Гроза курьеров двух столиц получил 6 лет колонии в Петербурге. Он разыгрывал карту самоизоляции

Невский районный суд вынес приговор жителю Петербурга, который поставил на поток нападения на курьеров. Он успел поработать в двух столицах.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 9 ноября, виновным в мошенничестве и двух эпизодах разбоя признан Руслан Ерушкин. Преступный заработок он обеспечил себе в июле прошлого года, когда в городе только смягчали коронавирусные ограничения первой волны. Начал на Витебском проспекте.



Так, установлено, что 14 июля Ерушкин заказал доставку IPhone 11, курьера принимал, стоя на балконе. Доставщик доверился покупателю, протянул в то время последнюю модель смартфона на проверку и лишился товара стоимостью почти 92 тысячи рублей — Ерушкин нырнул в квартиру, похитив гаджет.

