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Гроза курьеров двух столиц получил 6 лет колонии в Петербурге. Он разыгрывал карту самоизоляции

Суд отправил в колонию петербуржца за хищение айфонов у курьеров

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Невский районный суд вынес приговор жителю Петербурга, который поставил на поток нападения на курьеров. Он успел поработать в двух столицах.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 9 ноября, виновным в мошенничестве и двух эпизодах разбоя признан Руслан Ерушкин. Преступный заработок он обеспечил себе в июле прошлого года, когда в городе только смягчали коронавирусные ограничения первой волны. Начал на Витебском проспекте.

Так, установлено, что 14 июля Ерушкин заказал доставку IPhone 11, курьера принимал, стоя на балконе. Доставщик доверился покупателю, протянул в то время последнюю модель смартфона на проверку и лишился товара стоимостью почти 92 тысячи рублей — Ерушкин нырнул в квартиру, похитив гаджет.

Через две недели он же в компании с несовершеннолетним повторил заказ уже в Москве. iPhone 11 Pro Max 512 Black стоимостью 127 тысяч рублей по их заказу доставили на Варшавское шоссе, 145, покупку обсуждали в машине курьера. В салоне, по версии следствия и суда, Ерушкин продемонстрировал газовый револьвер Reck Agent, его юный соучастник припугнул доставщика ножом. Похитили смартфон, защитное стекло и семь тысяч рублей наличными.

Через два дня ещё один курьер лишился товара на Тепловозной улице в Петербурге. «Яблочный» гаджет за 117 тысяч рублей с защитным экраном Ерушкин отнял всё в той же компании. Дело его напарника выделено в отдельное производство.

36-летнего безработного Руслана Ерушкина Невский райсуд приговорил к 6 годам в колонии строгого режима. С порядками он знаком. В 2019 году мужчина вышел на свободу, отбыв три года за имущественные преступления. Как следует из материалов Колпинского райсуда, Ерушкина трижды привлекали за кражи, грабёж и хранение патронов. Первое дело было прекращено по примирению сторон, второй срок был условный, третий — реальный.

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