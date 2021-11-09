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Петростат: Оборот розничной торговли в Петербурге за девять месяцев вырос на 13,3%

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В сентябре жители Петербурга увеличили траты на покупку продуктов и питание в ресторанах, следует из данных, опубликованных Петростатом. В первый месяц осени оборот розничной торговли составил 162,2 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции ценах) на 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Расходы на еду составили 49,9 млрд рублей, что на 6,9% больше, чем годом ранее. В непродуктовых магазинах петербуржцы оставили 112,3 млрд рублей, что на 16,3% больше, чем в сентябре 2020-го.

Всего в январе–сентябре 2021 года оборот розничной торговли составил 1,35 трлн рублей, что в сопоставимых ценах на 17% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. При этом траты на еду выросли только на 1,6% (444,2 млрд рублей), на другие товары — на 26,2% (904,1 млрд рублей).

Оборот общественного питания в январе–сентябре 2021 года составил 72,3 млрд рублей, что на 43,4% больше, чем за девять месяцев 2020 года. В сентябре петербуржцы и гости города потратили в ресторанах 9,4 млрд рублей (+34,1%).

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Комментарии (4)

Anatolievna
Цены подняли в два раза, а прирост всего 13 процентов. Люди перестали кушать
olla
ну вот , значит, инфляция где-то 13 процентов)) Больше эти цифры ни о чем не говорят. Потому что розница падает по количеству покупок. Онлайн растет.
ЛенаЛеан
какой размер инфляции? уберите инфляцию и станет понятно, что прироста нет
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