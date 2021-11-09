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В приграничном с Россией китайском городе Хэйхэ началась вспышка коронавируса. Власти объявили «народную войну» пандемии

Администрация китайского города Хэйхэ объявила о «народной войне» с коронавирусом за 100 тысяч юаней

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Власти находящегося в режиме локдауна приграничного города Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая начали в понедельник «народную войну» против недавней вспышки COVID-19 с наградой в 100 000 юаней (более 1 миллиона рублей) тем местным жителям, кто предоставит информацию для отслеживания происхождения вируса», — сообщает 9 ноября издание The Global Times.

Чиновники настаивают, что важнейшим способом борьбы с пандемией должен стать разрыв цепочек заражения. При этом за сокрытие информации о распространении вируса может последовать наказание.

Власти также призвали местных жителей немедленно сообщать в полицию, если они знают о контрабанде животных, незаконной охоте и трансграничной рыбалке. По мнению местного минздрава, источник вспышки пандемии нужно искать именно в этих отраслях.

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Комментарии (3)

Vasya11
Есть русская поговорка, точно определяющая дальнейшие события:-/Не плюй в колодец, пригодится воды напиться/©.
А так-то, лучше бы искали лабараторию, и тех "учёных", которые вывели этот вирус. Т.к., прежде чем его распространить, по всем канонам наук, всегда разрабатывают противоядие к изобретённому. На случай, чтобы себя обезопасить.
В случайность несанкционированного распространения, от слова совсем, не верю.
chip1
Так вещали что в Китае почти 100% вакцинация, китайцы молодцы и ковид под контролем, о какой вспышке вообще речь?
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