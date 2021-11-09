В приграничном с Россией китайском городе Хэйхэ началась вспышка коронавируса. Власти объявили «народную войну» пандемии

Власти находящегося в режиме локдауна приграничного города Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая начали в понедельник «народную войну» против недавней вспышки COVID-19 с наградой в 100 000 юаней (более 1 миллиона рублей) тем местным жителям, кто предоставит информацию для отслеживания происхождения вируса», — сообщает 9 ноября издание The Global Times.
Authorities of Heihe in NE China's Heilongjiang launched a "people's war" against #COVID19 flareup with rewards of $15,640 to residents who offer important clues for tracing the virus origins in latest outbreak with 240 infections recorded as of Sunday. https://t.co/5pi7TNXSbX pic.twitter.com/wZ9KF5eybj— Global Times (@globaltimesnews) November 8, 2021
Чиновники настаивают, что важнейшим способом борьбы с пандемией должен стать разрыв цепочек заражения. При этом за сокрытие информации о распространении вируса может последовать наказание.
Власти также призвали местных жителей немедленно сообщать в полицию, если они знают о контрабанде животных, незаконной охоте и трансграничной рыбалке. По мнению местного минздрава, источник вспышки пандемии нужно искать именно в этих отраслях.