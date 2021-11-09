В приграничном с Россией китайском городе Хэйхэ началась вспышка коронавируса. Власти объявили «народную войну» пандемии

Есть русская поговорка, точно определяющая дальнейшие события:-/Не плюй в колодец, пригодится воды напиться/©.

А так-то, лучше бы искали лабараторию, и тех "учёных", которые вывели этот вирус. Т.к., прежде чем его распространить, по всем канонам наук, всегда разрабатывают противоядие к изобретённому. На случай, чтобы себя обезопасить.

В случайность несанкционированного распространения, от слова совсем, не верю.