В Ставрополье развернут ковидные койки на коммерческих объектах

В Ставропольском крае попробуют развернуть койки для лечения больных COVID-19 на коммерческих объектах. Глава региона Владимир Владимиров 9 ноября заявил, что поручил «проработать такую возможность».



«Там, где есть возможности для комфортного и безопасного размещения пациентов, врачей, оборудования. Это надо будет делать максимально корректно, с учетом всех интересов», — написал он в Instagram.



По словам Владимирова, расширять коечный фонд приходится на фоне низкого коллективного иммунитета, поскольку в крае «не достигнут достаточный охват вакцинацией». Он также напомнил, что к 19 ноября 80% работников местных предприятий, связанных с обслуживанием людей, должны быть привиты.

