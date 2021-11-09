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В Ставрополье развернут ковидные койки на коммерческих объектах

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В Ставропольском крае попробуют развернуть койки для лечения больных COVID-19 на коммерческих объектах. Глава региона Владимир Владимиров 9 ноября заявил, что поручил «проработать такую возможность».

«Там, где есть возможности для комфортного и безопасного размещения пациентов, врачей, оборудования. Это надо будет делать максимально корректно, с учетом всех интересов», — написал он в Instagram.

По словам Владимирова, расширять коечный фонд приходится на фоне низкого коллективного иммунитета, поскольку в крае «не достигнут достаточный охват вакцинацией». Он также напомнил, что к 19 ноября 80% работников местных предприятий, связанных с обслуживанием людей, должны быть привиты.

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Комментарии (1)

Serg_I
А чего бы не построить государеву больницу? Разучились созидать, отнимать легче?
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