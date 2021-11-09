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Комик Денис Чужой рассказал об интересе полиции после концерта с шутками о политике

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Полиция Курской области якобы стала искать комика Дениса Чужого после выхода его концерта на YouTube.

«На малой родине полиция пробивает мои контакты через общих знакомых. Не знаю зачем, но до концерта такого не случалось, буквально, ни разу», — написал 9 ноября Денис Чужой у себя в Instagram.

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Свое сообщение он сопроводил изображением переписки со знакомым, который рассказал, что полиция интересовалась юмористом.

По словам Чужого, он уже связался с адвокатами и правозащитниками.

Накануне комик выпустил третий сольный концерт «Дальше сам». В своем материале Чужой касается и политических тем. В том числе он шутит об Алексее Навальном.

Фото: Денис Чужой Stand Up

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Комментарии (1)

angel of death
а про Бармалея шутил? если нет, то ждём =) Это настолько унылая страна, что только юмор позволяет оставаться в ней человеком...
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