Охота продолжается. За неделю в петербургском транспорте поймали 21 безмасочника

В петербургском общественном транспорте продолжают ловить безмасочников. За прошлую неделю в городе нашли 21 нарушителя, а 9 ноября — пятерых, сообщает пресс-служба комитета по транспорту.
«Большое внимание инспекторы уделяли разъяснительной работе: напоминали петербуржцам о необходимости и правильном использовании масок в общественном транспорте. В отношении горожан без средств защиты органов дыхания было составлено 5 актов по факту выявленных нарушений», — говорится в сообщении.
Комитет по транспорту Петербурга
С 1 по 7 ноября в городе прошло 163 рейда, которые принесли 21 новый акт в отношении нарушителей масочного режима. Ведомство напоминает, что мобильные бригады работают во всех районах города.