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Охота продолжается. За неделю в петербургском транспорте поймали 21 безмасочника

В Петербурге продолжают ловить безмасочников в общественном транспорте

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В петербургском общественном транспорте продолжают ловить безмасочников. За прошлую неделю в городе нашли 21 нарушителя, а 9 ноября — пятерых, сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

«Большое внимание инспекторы уделяли разъяснительной работе: напоминали петербуржцам о необходимости и правильном использовании масок в общественном транспорте. В отношении горожан без средств защиты органов дыхания было составлено 5 актов по факту выявленных нарушений», — говорится в сообщении.

Комитет по транспорту Петербурга

С 1 по 7 ноября в городе прошло 163 рейда, которые принесли 21 новый акт в отношении нарушителей масочного режима. Ведомство напоминает, что мобильные бригады работают во всех районах города.

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Комментарии (16)

Never_Mind
21? Круто. Профанация.
266458272
кстати...за неделю-- 21 ? это они всего лишь один автобус что ли проверили ?
266458272
а я вот интересуюсь..как они выписывают штрафы нелегалам ср.азии коих в петиербурге уже миллионы и 99% из них даже не живут по месту регистрации..потому что у всех регистрации это липа..видишь там суслика ? и я не вижу...а он...есть.
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