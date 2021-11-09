По льготной программе кредитования Ростуризма построят гостиницу во Владимирской области и еще 14 проектов, в том числе в Петербурге

Банк ВТБ заключил первое соглашение по льготной программе Ростурима по поддержке инвестиционных проектов в туристической сфере. Кредит на 500 млн рублей выдан на строительство парк-отеля во Владимирской области. Всего же на первом этапе Ростуризм одобрил 14 проектов, финансирование по которым составит 24 млрд рублей.

Кредитная программа Ростуризма направлена на проекты по строительству и реконструкции гостиниц категории не ниже «трех звезд», многофункциональных комплексов с номерным фондом, санаторно-курортных организаций и других подобных объектов. Льготные кредиты выдаются на срок до 15 лет на сумму от 100 млн рублей. Ставка составляет от 3 до 5% годовых.