В Ленобласть завезли регенерированный уран. Говорят — перерабатывать, но экологи думают, что хранить

В порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленобласти выгрузили 20 контейнеров с регенерированным ураном. Их привез из французского порта Дюнкерк сухогруз Conmar Elbe, сообщает 9 ноября 47news.
По данным российского отделения Greenpeace, затем груз доставят по железной дороге в Северск (Томская область). Уран ввозят в Россию в рамках контракта между Росатомом и компанией Orano. По официальным данным, его переработают и извлекут топливо для атомных электростанций, но экологов это не успокаивает. В Greenpeace полагают, что на самом деле уран ввозят в страну для хранения.
Издание отмечает, что ночью 8 ноября в порт Усть-Луга также зашел сухогруз «Михаил Дудин», с которым «прежде всего ассоциируется поставка в Россию «урановых хвостов». Подробнее об этом читайте на 47news.