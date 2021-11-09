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В Ленобласть завезли регенерированный уран. Говорят — перерабатывать, но экологи думают, что хранить

В Ленобласти выгрузили 20 контейнеров с регенерированным ураном

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В порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленобласти выгрузили 20 контейнеров с регенерированным ураном. Их привез из французского порта Дюнкерк сухогруз Conmar Elbe, сообщает 9 ноября 47news.

По данным российского отделения Greenpeace, затем груз доставят по железной дороге в Северск (Томская область). Уран ввозят в Россию в рамках контракта между Росатомом и компанией Orano. По официальным данным, его переработают и извлекут топливо для атомных электростанций, но экологов это не успокаивает. В Greenpeace полагают, что на самом деле уран ввозят в страну для хранения.

Издание отмечает, что ночью 8 ноября в порт Усть-Луга также зашел сухогруз «Михаил Дудин», с которым «прежде всего ассоциируется поставка в Россию «урановых хвостов». Подробнее об этом читайте на 47news.

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Комментарии (13)

SERGEY111
Сыр нельзя , никому больше ненужные на планете ядерные отходы с распростертыми объятиями - это Россия .
angel of death
"Халк бить, Халк крушить... " копирайт Marvel =)
morzh
Опять уран ввезли, опять гринпис перевозбудился. Уран - любимая страшилка всех экологов, уран это Чернобыль в глазах обывателей :) Завезли к нам пару тон урана, стало у нас его на 0,00000000000000000001% больше чем было. Когда сгорят на планете вся нефть и весь газ, тогда урана нам хватит ещё на 10000 лет вперёд. И то что не сгорело в нынешних реакторах - прекрасное топливо для будущих. Пусть ввозят хоть весь что есть, и деньги присылают следом. А кто боится урана, съездите в Пулково и посмотрите на самолёты, в каждом из них есть уран, обеднённый, он нужен там для балансировки)
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