В Ленобласть завезли регенерированный уран. Говорят — перерабатывать, но экологи думают, что хранить

Опять уран ввезли, опять гринпис перевозбудился. Уран - любимая страшилка всех экологов, уран это Чернобыль в глазах обывателей :) Завезли к нам пару тон урана, стало у нас его на 0,00000000000000000001% больше чем было. Когда сгорят на планете вся нефть и весь газ, тогда урана нам хватит ещё на 10000 лет вперёд. И то что не сгорело в нынешних реакторах - прекрасное топливо для будущих. Пусть ввозят хоть весь что есть, и деньги присылают следом. А кто боится урана, съездите в Пулково и посмотрите на самолёты, в каждом из них есть уран, обеднённый, он нужен там для балансировки)