Электрички в обоих направлениях остановил сломавшийся в Рощино поезд

Движение поездов восстановлено после железнодорожной аварии в Выборгском районе Ленобласти, которая задержала ехавших в Петербург пассажиров.



Как сообщили «Фонтанк» в ОЖД, 9 ноября в половине второго часа дня грузовой поезд по техническим причинам был остановлен в Рощино. Это на час задержало «Ласточку» №7908, следовавшую из Выборга в Петербург.

«Также возможна задержка до одного часа движения поезда №7907 сообщением Санкт-Петербург – Выборг. Специалисты ОЖД делают все возможное, чтобы минимизировать время опоздания пригородных поездов», - добавили в компании, уточнив, что пути в Рощино освободили, движение восстановлено.