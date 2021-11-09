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Электрички в обоих направлениях остановил сломавшийся в Рощино поезд

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Движение поездов восстановлено после железнодорожной аварии в Выборгском районе Ленобласти, которая задержала ехавших в Петербург пассажиров.

Как сообщили «Фонтанк» в ОЖД, 9 ноября в половине второго часа дня грузовой поезд по техническим причинам был остановлен в Рощино. Это на час задержало «Ласточку» №7908, следовавшую из Выборга в Петербург.

«Также возможна задержка до одного часа движения поезда №7907 сообщением Санкт-Петербург – Выборг. Специалисты ОЖД делают все возможное, чтобы минимизировать время опоздания пригородных поездов», - добавили в компании, уточнив, что пути в Рощино освободили, движение восстановлено.

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Комментарии (1)

DMaster
Не можете развести грузовой и пассажирский трафик - страдайте. Сомневаюсь, что в Германии поезда ICE где-то задерживаются из-за грузовых.
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