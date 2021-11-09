В Петербурге с матча «Зенита» забрали троих. Двое перепродавали билеты, один был пьян

Петроградский райсуд Петербурга оштрафовал троих нарушителей, которые неподобающе себя вели на матче Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом» (0:1). Двое перепродавали билеты, а один заявился пьяным, сообщает 9 ноября объединенная пресс-служба городских судов.



20 октября петербуржец продал на «Газпром Арене» четыре билета на места сезонных абонементов — каждый стоил по 2 тысячи. На заседание мужчина не явился, и по ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ ему назначили штраф в 10 тысяч рублей.



Другой мужчина на том же матче тоже перепродал билет, но подороже — за 7 тысяч рублей. По той же статье его оштрафовали на 4 тысячи, а пришедшего пьяным зрителя — на 3 тысячи рублей.

