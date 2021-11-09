FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +2
71.40р82.54р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

В Петербурге с матча «Зенита» забрали троих. Двое перепродавали билеты, один был пьян

В Петербурге оштрафовали мужчин, нарушивших правила поведения на матче «Зенита»

1
Печать

Петроградский райсуд Петербурга оштрафовал троих нарушителей, которые неподобающе себя вели на матче Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом» (0:1). Двое перепродавали билеты, а один заявился пьяным, сообщает 9 ноября объединенная пресс-служба городских судов.

20 октября петербуржец продал на «Газпром Арене» четыре билета на места сезонных абонементов — каждый стоил по 2 тысячи. На заседание мужчина не явился, и по ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ ему назначили штраф в 10 тысяч рублей.

Другой мужчина на том же матче тоже перепродал билет, но подороже — за 7 тысяч рублей. По той же статье его оштрафовали на 4 тысячи, а пришедшего пьяным зрителя — на 3 тысячи рублей.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

VKuser4636990
Примечание. В настоящей статье под грубым нарушением правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований понимается:

1) осуществление действий, создающих угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории;

2) нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, повлекшее за собой приостановление либо прекращение официального спортивного соревнования.

(примечание введено Федеральным законом от 17.04.2017 N 78-ФЗ)
=========================
И вот тут я не понял, где продажа билетов грубо нарушила правила поведение зрителей? При всём при том, продавцы не являлись зрителями на момент продажи билетов)))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний