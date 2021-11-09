Город мертвых под подошвой. Владимирская полиция изучит дорогу из могильных памятников

Полиция Владимирской области проверит владельца дома, подъезд к которому вымощен обломками памятников и могильных плит. Об этом 9 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
«Сотрудниками полиции выявлена видеозапись, на которой демонстрируется подъездной путь к частному домовладению, вымощенный с использованием элементов надгробных памятников. В настоящее время по фактам, изложенным в видеозаписи, ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области назначено проведение проверки, направленной на установление всех обстоятельств инцидента. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в УМВД.
Видео, которое легло в основу проверки, появилось в соцсетях. Автор показывает подъездную дорогу к дому, которая целиком состоит из ритуальных элементов, на которых кое-где видны даты рождения, смерти и даже фото.
Автор: Лента.ру
Комментаторы справедливо отметили, что бой и брак охотно покупают в ритуальных фирмах по низкой стоимости, правда, имена и фото обычно шлифуют, чтобы они не читались.