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Город мертвых под подошвой. Владимирская полиция изучит дорогу из могильных памятников

Полиция во Владимире проводит проверку подъездной дороги из надгробий

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Полиция Владимирской области проверит владельца дома, подъезд к которому вымощен обломками памятников и могильных плит. Об этом 9 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«Сотрудниками полиции выявлена видеозапись, на которой демонстрируется подъездной путь к частному домовладению, вымощенный с использованием элементов надгробных памятников. В настоящее время по фактам, изложенным в видеозаписи, ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области назначено проведение проверки, направленной на установление всех обстоятельств инцидента. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в УМВД.

Видео, которое легло в основу проверки, появилось в соцсетях. Автор показывает подъездную дорогу к дому, которая целиком состоит из ритуальных элементов, на которых кое-где видны даты рождения, смерти и даже фото.

Автор: Лента.ру

Комментаторы справедливо отметили, что бой и брак охотно покупают в ритуальных фирмах по низкой стоимости, правда, имена и фото обычно шлифуют, чтобы они не читались.

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Комментарии (1)

Oleg_I
А чему тут удивляться? У нас на Руси вообще так принято. Вы попробуйте найдите на Карельском перешейке финские кладбища. Оставшиеся по пальцам можно пересчитать. А большую часть сравняли, могильные камни вытаскивали, дороги ими точно так же мостили. Хотя, уж казалось бы, с мертвыми воевать... Прошло 75 лет, а ничего не изменилось.
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