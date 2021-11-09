Виновник ДТП заплатит петербурженке треть миллиона за «полную изоляцию от ее беды»

Как сообщает 9 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга, истец в ту ночь получила телесные повреждения, которые повлекли вред здоровью средней тяжести. В июле 2020 года водитель был признан виновным в нарушении правил дорожного движения (ч.2 ст.12.24 КоАП РФ). Суд лишил Снежко права управления транспортными средствами на полтора года. После ДТП он забыл про Киреенко, не звонил ей, не извинялся, не помогал материально.



А она тем временем попала в больницу, долго лечилась и вынуждены была покинуть Петербург, так как ей требовался уход. Кириенко испытала сильный стресс, у нее начались проблемы со сном, головные боли, панические атаки. Дошло до того, что она стала бояться пешеходных переходов. Женщина потеряла возможность заниматься любимым видом спорта — фигурным катанием.

