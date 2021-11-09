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Виновник ДТП заплатит петербурженке треть миллиона за «полную изоляцию от ее беды»

Пострадавшая в ДТП жительница Петербурга отсудила у виновника аварии 300 тысяч рублей

Красногвардейский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Наталии Киреенко к Дмитрию Снежко о взыскании компенсации морального вреда и судебных расходов. В канун Нового 2019 года мужчина сбил женщину на пешеходном переходе Пискаревского проспекта.

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Как сообщает 9 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга, истец в ту ночь получила телесные повреждения, которые повлекли вред здоровью средней тяжести. В июле 2020 года водитель был признан виновным в нарушении правил дорожного движения (ч.2 ст.12.24 КоАП РФ). Суд лишил Снежко права управления транспортными средствами на полтора года. После ДТП он забыл про Киреенко, не звонил ей, не извинялся, не помогал материально.

А она тем временем попала в больницу, долго лечилась и вынуждены была покинуть Петербург, так как ей требовался уход. Кириенко испытала сильный стресс, у нее начались проблемы со сном, головные боли, панические атаки. Дошло до того, что она стала бояться пешеходных переходов. Женщина потеряла возможность заниматься любимым видом спорта — фигурным катанием.

«Ответчик фактически травмировал психику истца как случившимся, так и своим пренебрежительным отношением, полной изоляцией от беды. Киреенко просила взыскать 500 000 руб. и судебные расходы в размере 40 000 руб», — отметили в пресс-службе.

В итоге суд взыскал со Снежко 300 000 рублей морального вреда и 30 000 рублей расходов.

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Комментарии (3)

Steam
Пусть обжалует.
300 000 морального вреда - это какая-то заоблачная сумма для РФ
265055770
"истец в ту ночь получила". Истец женского полу по-русски называется "истица".
RemyMartin
Она фигурным катанием на пешеходных переходах занималась?
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