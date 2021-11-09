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РЖД: К введению QR-кодов готовы, если придет поручение

В РЖД заявили о готовности ввести QR-коды

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Компания «Российские железные дороги» готова выполнить условия по введению QR-кодов для поездок, если они поступят от государства. Технологически все готово, сообщает 9 ноября ТАСС со ссылкой на замглавы РЖД.

Напомним, накануне о введении QR-кодов писали в Telegram-канале «Коварная колея», который якобы ведут сотрудники РЖД. Там опубликовали документ с поручением установить на все устройства контроля электронных билетов программное обеспечение, чтобы можно было проверять коды. Затем канал выложил документ, признающий первый недействительным. Официально эти данные не подтверждались.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение QR-кодов для поездов и самолетов.

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Комментарии (11)

SERGEY111
Если введут это будет означать конец перевозчику и тысячи безработных на улице .
ЕнотПотоскун
Обязательно нужно ввести QR-код для посещения общественных туалетов. Пусть непривитые писают в памперсы.
265056402
они там ко всему готовы. Скоростной поезд только не смогли разработать
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