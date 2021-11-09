РЖД: К введению QR-кодов готовы, если придет поручение

Компания «Российские железные дороги» готова выполнить условия по введению QR-кодов для поездок, если они поступят от государства. Технологически все готово, сообщает 9 ноября ТАСС со ссылкой на замглавы РЖД.



Напомним, накануне о введении QR-кодов писали в Telegram-канале «Коварная колея», который якобы ведут сотрудники РЖД. Там опубликовали документ с поручением установить на все устройства контроля электронных билетов программное обеспечение, чтобы можно было проверять коды. Затем канал выложил документ, признающий первый недействительным. Официально эти данные не подтверждались.

