МЧС предупреждает о ветреной среде. Петербург в двух шагах от шторма

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков, 10 ноября в городе будет ветрено. Ожидается юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. По шкале Бофорта это крепкий, дальше очень крепкий и шторм.



Сложностей пешеходам и автомобилистам добавит гололедица.

В погодном центре ФОБОС сообщили, что прошлая ночь в Петербурге была самой холодной с начала осени. Ночь на среду обещает быть теплее. Днём температура повысится до 5–7 градусов, в прогнозе мокрый снег, дождь, облачность.