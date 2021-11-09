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МЧС предупреждает о ветреной среде. Петербург в двух шагах от шторма

Петербуржцев предупреждают об усилении ветра

К середине недели в Петербурге станет немного теплее, но гололедицы и ветра не избежать. Шанс на солнце в среду минимален.

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Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков, 10 ноября в городе будет ветрено. Ожидается юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. По шкале Бофорта это крепкий, дальше очень крепкий и шторм.

Сложностей пешеходам и автомобилистам добавит гололедица.

В погодном центре ФОБОС сообщили, что прошлая ночь в Петербурге была самой холодной с начала осени. Ночь на среду обещает быть теплее. Днём температура повысится до 5–7 градусов, в прогнозе мокрый снег, дождь, облачность.

По данным Северо-Западного УГМС, сейчас в городе лёгкий минус.

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Комментарии (1)

Ганс-Дитрих Геншер
Здесь сильно штормит, боимся, как бы не потонуть. Боцман наш по болезни уволился, шлю тебе с ним, Анюта, живой привет, будь с ним ласкова, за добрые слова его одень, обуй и накорми – вечно твой друг
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