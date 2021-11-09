FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +2
71.40р82.54р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

В Петербурге полиция и волонтеры почти три месяца ищут последнего гендиректора китайской компании

В Петербурге пропал руководитель ООО «Легенда»

2
Печать

В Петербурге третий месяц ведутся поиски владельца и генерального директора ООО «Легенда» 43-летнего Павла Карлинского. В конце августа его местоположение было неизвестно. 9 ноября ориентировки на пропавшего вновь разошлись по соцсетям.

Приметы мужчины: рост 185 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза. Во что был одет в день пропажи, близкие не знают.

Павел Карлинский в марте 2021 года стал владельцем и гендиректором компании «Легенда», которую в начале нулевых основал гражданин Китая по имени Ван Мо. Чем занималось юрлицо, ясно не до конца — то ли торговлей, то ли туризмом. Вероятно, это как-то было связано с оказанием услуг иностранцам. В мае 2021 года регистрирующим органом было принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. В октябре компанию включили в негативный реестр неплательщиков налогов.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Mickey
"По имени Ван Мо" - вот это сильно :)))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний