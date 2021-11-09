В Петербурге полиция и волонтеры почти три месяца ищут последнего гендиректора китайской компании

В Петербурге третий месяц ведутся поиски владельца и генерального директора ООО «Легенда» 43-летнего Павла Карлинского. В конце августа его местоположение было неизвестно. 9 ноября ориентировки на пропавшего вновь разошлись по соцсетям.

Приметы мужчины: рост 185 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза. Во что был одет в день пропажи, близкие не знают.



Павел Карлинский в марте 2021 года стал владельцем и гендиректором компании «Легенда», которую в начале нулевых основал гражданин Китая по имени Ван Мо. Чем занималось юрлицо, ясно не до конца — то ли торговлей, то ли туризмом. Вероятно, это как-то было связано с оказанием услуг иностранцам. В мае 2021 года регистрирующим органом было принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. В октябре компанию включили в негативный реестр неплательщиков налогов.

