Трассу «Кола» на два часа перекроют ради «Меритуса» и «Маринуса»

Разводка моста через реку Свирь остановит федеральную трассу «Кола» в Лодейнопольском районе Ленобласти днем 10 ноября.



Как сообщает 9 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Кола», Лодейнопольский мост через Свирь, расположенный на 236-м километре трассы Р-21 «Кола» у города Лодейное Поле, будет разведен с 11:10 до 13:10. Проезд транспорта по федеральной трассе на эти два часа будет перекрыт.

По информации Свирского района гидросооружений и судоходства, по реке будут пропускать грузовые суда — теплоходы «Меритус» и «Маринус».