Заяц на Комендантском четыре дня рисковал стать чужим ужином. За ним бегали строители и женщина

Заяц четыре дня присматривался к новостройкам в северной части Петербурга, а местные жители присматривались к нему. Видео с ушастым гостем 9 ноября выложили в паблике «Соседи СПЧ Приморский район» «ВКонтакте».



По сезону двухцветный, беляк был замечен накануне днём во дворе жилого комплекса «Чистое небо» на Комендантском проспекте. Он замер зрителем у теннисного стола, но при приближении людей проскакал по игровой площадке и укрылся за верёвочным снарядом.

