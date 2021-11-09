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Заяц на Комендантском четыре дня рисковал стать чужим ужином. За ним бегали строители и женщина

Зайца заметили среди домов в Каменке

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Заяц четыре дня присматривался к новостройкам в северной части Петербурга, а местные жители присматривались к нему. Видео с ушастым гостем 9 ноября выложили в паблике «Соседи СПЧ Приморский район» «ВКонтакте».

По сезону двухцветный, беляк был замечен накануне днём во дворе жилого комплекса «Чистое небо» на Комендантском проспекте. Он замер зрителем у теннисного стола, но при приближении людей проскакал по игровой площадке и укрылся за верёвочным снарядом.

Жители забеспокоились. «Переживаем, как бы собаки не съели», — написала Полина, выложившая видео в группу своего ЖК. Соседи тут же доложили: «Моя чихуа не съест», но отогнать гастрономические мысли удалось не всем. В комментариях оценили упитанность и предложили приютить ушастого в качестве съедобного друга для кота.

Те, кто не желал беляку закончить жизнь на столе, тем временем обзванивали службы, чтобы вернуть его в более привычную среду обитания.

«Убежал в лес. Оказывается, он четыре дня был тут. Кушал травку. Не переживайте, не был голодным. Строители и моя свекровь помогли ему убежать. Хотели его поймать и выпустить, но, видимо, он сам всё сделал», — рассказала об итогах заячьих приключений Полина.

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Комментарии (1)

Игoрь
Нужно было лишь дать ему спокойно спрятаться, чтобы он ночью спокойно ушел, а не бегать за ним.
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