Заяц на Комендантском четыре дня рисковал стать чужим ужином. За ним бегали строители и женщина

Заяц четыре дня присматривался к новостройкам в северной части Петербурга, а местные жители присматривались к нему. Видео с ушастым гостем 9 ноября выложили в паблике «Соседи СПЧ Приморский район» «ВКонтакте».
По сезону двухцветный, беляк был замечен накануне днём во дворе жилого комплекса «Чистое небо» на Комендантском проспекте. Он замер зрителем у теннисного стола, но при приближении людей проскакал по игровой площадке и укрылся за верёвочным снарядом.
Жители забеспокоились. «Переживаем, как бы собаки не съели», — написала Полина, выложившая видео в группу своего ЖК. Соседи тут же доложили: «Моя чихуа не съест», но отогнать гастрономические мысли удалось не всем. В комментариях оценили упитанность и предложили приютить ушастого в качестве съедобного друга для кота.
Те, кто не желал беляку закончить жизнь на столе, тем временем обзванивали службы, чтобы вернуть его в более привычную среду обитания.
«Убежал в лес. Оказывается, он четыре дня был тут. Кушал травку. Не переживайте, не был голодным. Строители и моя свекровь помогли ему убежать. Хотели его поймать и выпустить, но, видимо, он сам всё сделал», — рассказала об итогах заячьих приключений Полина.