Внес себя в список авторов проекта и выписал поощрение. Бывшего гендиректора структуры Роскосмоса подозревают в незаконной премии

По данным «Ъ», Следственный комитет по Москве возбудил в отношении Полянского уголовное дело о присвоении или растрате в особо крупном размере. По версии следствия, в 2015 году Полянский, будучи гендиректором ОАО «Корпорация «Стратегические пункты управления», внес свое имя в список авторов устройства для образования аварийного выхода из шахт. За такое изобретение полагается награда в 30% от зарплаты за последний год. Якобы Полянский, подписав приказ о поощрении сотрудников и себя лично, получил незаконную премию — чуть больше миллиона рублей.

Бывшего гендиректора структуры Роскосмоса Владимира Полянского подозревают в хищении средств корпорации. Якобы он необоснованно вписал себя в список авторов изобретения и получил солидную премию, сообщает 9 ноября «Коммерсантъ».

Адвокат Полянского Валерий Саркисов заявляет, что его подзащитный за время работы на этой должности отказался от премий за 18 запатентованных изобретений, «идеи и воплощение которых принадлежат ему». «Профессор Полянский — единственный в рабочей группе доктор наук, имеющий целый ряд патентов», — отметил защитник.



Ранее Полянского обвиняли в незаконной выплате самому себе «золотого парашюта» — компенсации за увольнение. В 2018 году он сам себя уволил, а на следующий день снова назначил гендиректором корпорации, но успел получить 4,8 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, но Полянский возместил весь ущерб и в итоге отделался штрафом в 100 тысяч рублей.

