Будет ли в вашем городе петь Мадонна? Промоутер — о карьере в шоу-бизнесе

Фото: Андрей Бессонов, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Янина Татарицкая работает в концертной индустрии 15 лет. Она была арт-директором площадок А2 Green Concert и Zal, руководила подразделением корпорации PMI, сейчас возглавляет направление Live в MTС Энтертейнмент. За всю карьеру Янина провела более 2000 мероприятий в Санкт-Петербурге, Москве и городах России: от маленьких клубных событий до масштабных туров и стадионных концертов.

«Фонтанка» побеседовала с Яниной во время мастер-класса проекта МТС для развития детского творчества «Поколение М». В его рамках известный промоутер делилась опытом с петербургскими школьниками.



— Янина, расскажите, кто такой концертный промоутер?

— Это организатор концертов и других событий, который умеет креативить, мыслить стратегически, отслеживает тренды, общается с ключевыми игроками бизнеса. Промоутер работает не только в музыкальной сфере. Он занимается музейными выставками, театральными постановками, онлайн-проектами — любыми мероприятиями, на которые можно купить билеты.

— Есть ли разница между промоутером и продюсером?

— Продюсер сосредоточен на карьере артиста, на его материале. У него есть определенная стратегия: в какие города нужно ехать на гастроли, когда выпускать альбом. А промоутер знает, как продвигать музыканта в офлайне, как усилить его позиции. Он находится на стыке между продюсером, артистом и зрителем. Поэтому первым видит рост или спад интереса, замечает, кого не хватает на рынке.

На мой взгляд, сейчас проседает сегмент сильных мужских персонажей. Публика Билана и Лазарева уже повзрослела. Появляется пробел — нужны новые исполнители с характером для подрастающей женской аудитории. В эту нишу попадает, например, Niletto.



— С чего начинался ваш путь в промоутерстве?

— Я была волонтером: летом после 11 класса пыталась помогать на мероприятиях. Во время учебы в университете продолжала работать как волонтер в организации и проведении концертов. Так я узнала, как работают площадка, промоутер, артист, — и начала понимать, какая сторона процесса мне ближе. Моей первой должностью в индустрии стала позиция тур-менеджера: я встречала артистов, ездила с ними на гастроли. Постепенно развиваясь и изучая все аспекты работы рынка, доросла до арт-директора клуба А2. Получила в управление еще один клуб, работала в концертной компании и, наконец, пришла в МТС.

По первому образованию я социолог. Сейчас понимаю, что база, которую получила в этой специальности, очень помогает. После университета я продолжала учиться: психология, эвент-менеджмент, MBA.

— Зачем промоутеру степень MBA?

Выстроить эффективную команду из креативных людей — достаточно сложная история. Когда у вас в работе не одно, а тысяча и одно мероприятие, без управленческих навыков не обойтись.

Фото: Андрей Бессонов, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







— Влияют ли вкусы промоутера на то, каких артистов он привозит?

— Нам нужно сохранять объективность. Я никогда не рассказываю сотрудникам, какая музыка мне нравится. Иначе они начнут предлагать проекты, основываясь на моих предпочтениях. А это неправильно. Люди разные — и то, что нравится мне, не должно нравиться всем.

— Что самое сложное в работе промоутера?

— Первый этап, когда пытаешься понять, веришь ли ты в этот проект, проводишь исследования, анализируешь тренды. Самое трудное — сделать прогноз для конкретного артиста в определенном городе. Понять, какой зал он соберет, сколько нужно потратить, как выстроить рекламную кампанию.

— То есть ключевой вопрос: «Надо ли начинать?»

— Да, и именно промоутер решает, стоит ли вкладываться в проект. Готова ли наша публика, допустим, к приезду Арианы Гранде. Соберет ли она стадион, и что для этого надо сделать — какой должна быть финальная капля, чтобы довести аудиторию до уровня ажиотажа, который есть за рубежом.

— И как это вычислить?



— Во-первых, опираешься на опыт. Во-вторых, взаимодействие с агентами и лейблами показывает, кто готовит альбом, какие треки выйдут, будут ли инвестировать в этого артиста. Потом маркетинговые отделы промоутерских компаний анализируют поведение публики в интернете: спрос растет или понижается, какие треки скачивают, предпочитают ли слушатели «фиты» или им интересен материал самого исполнителя. Смотрят, как его принимали в регионах, схожих по потреблению контента. Россия в этом смысле напоминает Польшу и Прибалтику.

— Как школьнику или студенту понять, что ему подходит профессия промоутера?

— В этом деле стоит себя попробовать, если вы человек деятельный, любите креативить и постоянно находиться среди творческих людей. Или хотите связать свою карьеру с театром или музыкой, но предпочитаете находиться по другую сторону сцены.

— И с чего вы посоветуете начать?

— Организаторы мероприятий всегда ищут помощников. В любом городе на площадках нужны люди. Пока вы молоды и есть свободное время, стоит как можно больше участвовать в волонтерских проектах. Вы не только расширите кругозор и попробуете что-то новое, но и получите опыт, который навсегда останется с вами. Умение общаться с людьми, быть частью команды пригодится в любой сфере. Кроме того, вы обязательно найдете новые связи, знакомства. Я до сих пор в профессии встречаю людей, с которыми раньше работала в качестве волонтера.

Фото: Андрей Бессонов, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







— Где сегодня можно выучиться на промоутера?

— Профессиональное образование только начинает развиваться, чаще учатся на своем опыте. Подросткам я советую заглянуть на сайт проекта «Поколение М», созданного МТС. Там есть мастер-классы и краткие курсы от звезд и экспертов, а скоро можно будет посмотреть мой видеокурс о промоутерстве. Я расскажу, как выбрать проект, что сейчас продается, какие ниши свободны. Объясню, почему в ваш город не приезжают Coldplay или Мадонна, как строится цена билета, как спланировать рекламную кампанию, логистику и т.д. Кроме того, в рамках «Поколения М» проходят творческие конкурсы. Их победители смогут поучаствовать в проектах, которые я готовлю вместе с командой МТС Live.

«Поколение М» — digital-навигатор МТС по творческим специальностям для детей и подростков. На онлайн-платформе собраны бесплатные обучающие программы по изобразительному искусству, режиссуре, вокалу, актерскому мастерству, блогингу, диджеингу, тележурналистике и другим творческим направлениям. Авторы мастер-классов — российские звезды, педагоги ведущих вузов, музеев и студий страны — учат актуальным и востребованным творческим профессиям. Для мотивации победители конкурсов участвуют в масштабных фотовыставках, проходят стажировки у известных дизайнеров, вокалистов, мультипликационных аниматоров, режиссеров и телеведущих, экспонируют свои работы в Третьяковской галерее, выступают на масштабных концертах, создают свои коллекции одежды и многое другое.



— Что изменилось в вашей работе во время пандемии? Кроме отмен и переносов концертов...

— В 2019 году индустрия достигла своего пика, перспективы были радужными. Все больше проектов, все чаще в нашу сторону смотрели западные агенты. Публика начала любить российских артистов, которые стали активно гастролировать по регионам.

Пандемия привела нас к тому, что малый и средний бизнес, живший на оборотах, практически исчез. Вместо него пришли крупные корпорации, которые всегда смотрели на рынок развлечений как на возможность соединить эмоцию с бизнесом и сильнее привязать клиентов к бренду. Пандемия позволила крупным игрокам быстрее выйти на рынок и набрать в команду опытных профессионалов, которые раньше работали в небольших компаниях. Поэтому им не пришлось начинать с нуля и учиться на ошибках.

— Корпорации по-другому подходят к индустрии развлечений?

— Большая компания — это профессионально настроенная система. Здесь принято детально просчитывать каждый проект и составлять бизнес-модели. Контракты с артистами заключаются централизованно и на долгий срок. Поддержка корпорации позволяет минимизировать риски. Но самое главное — появляется возможность привлечь дополнительные инвестиции под имя крупной компании и предлагать спонсорам сразу большой пакет мероприятий. Это сильно отличается от поиска финансирования для одного концерта Моргенштерна в условном Воронеже.

— А бизнес уже адаптируется к изменениям?

— Адаптация — неотвратимый процесс, но «зрелища» будут востребованы всегда. После столь продолжительного перерыва в концертах крупных и зарубежных артистов люди очень ждут возвращения тех эмоций и ощущений, которые мы испытываем, слушая вживую любимого исполнителя. Но ситуация такова, что в самое ближайшее время все мы привыкнем к формату COVID-free мероприятий, а предъявлять на входе QR-код станет также естественно, как билет на концерт.

Фото: Андрей Бессонов, Фонтанка.ру Фото: Андрей Бессонов, Фонтанка.ру Фото: Андрей Бессонов, Фонтанка.ру Фото: Андрей Бессонов, Фонтанка.ру Фото: Андрей Бессонов, Фонтанка.ру Фото: Андрей Бессонов, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Беседовала Мария Семенова

Фото: Андрей Бессонов

Материал подготовлен в партнерстве с МТС.

