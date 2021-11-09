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Объем строительства Группы ЦДС за три квартала вырос на 18%. Планируется дойти до 1 млн кв. м

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Объем текущего строительства Группы ЦДС на конец третьего квартала 2021 года достиг 857,7 тыс. кв. м, что на 17,9 % выше показателя на конец 2020 года, сообщили в компании.

В третьем квартале года застройщик ввел в эксплуатацию 286,1 тыс. кв. м жилья, а за 9 месяцев года — и 396,3 тыс. кв. м. В продажу за третий квартал вывели 172,7 тыс. кв. м, а за три квартала в сумме — 294 тыс. кв. м. Продажи жилья за эти периоды составили 48,8 тыс. кв. м и 158,3 тыс. кв. м соответственно.

— В третьем квартале мы продолжили активно увеличивать объемы текущего строительства, — заявил генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев. Ожидаем, что уже в ближайшие месяцы по этому показателю Группа сможет превысить планку в 1 млн кв. м.

Также в августе этого года Группа получила два крупных кредита — 11,5 млрд руб. для финансирования одного из этапов строительства жилого квартала площадью 185 тыс. кв. м и 2,5 млрд руб. для первой очереди жилого квартала общей площадью 35,4 тыс. кв. м.

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