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В России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки

За последние сутки в России зафиксировали 1 211 смертей от COVID-19 — новый максимум с начала пандемии. Об этом 9 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

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Накануне по стране было 1 190 умерших. В Петербурге летальная статистика также продолжает рост: 88 смертей за 24 часа против 85 вчера. Это второе место после Москвы с 95 умершими.

За весь период пандемии в России зафиксировано 249 215 летальных исходов, из них 24 640 — в Петербурге.

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Комментарии (21)

264731021
Просто интересно, кого под суд отдавать за новые смерти? Смерти, которые прлизойдут из-за глупости в исполнении последней попытки прервать цикл распространенния. Именно исполнения, а не самой идеи- правильной и верной по-сути. Прервать цикл - это не только дождаться границ инкубационного периода. Это еще и дождаться окончания периода заболевания и носительства для тех, кто заболел до, и во время исполнения этих выходных. Срок выходных таков, что разрыва приемственности у вируса не произошло. Уж не говорю про отдохнувших в Турции и иных перемещявшихся в поездах и самолетах. Тенезмы это, а не попытки справиться с эпидемией-ощущения,что вроде пойдет есть и видимо так и должно быть, а н нет, - тенезм.
А2020
Есть прекрасный препарат ивермектин, работает как автомат Калашникова.
ЛенаЛеан
откуда цифра? За весь период пандемии в России зафиксировано 249 215 летальных исходов, из них 24 640 — в Петербурге.
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