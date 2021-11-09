В России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки

Накануне по стране было 1 190 умерших. В Петербурге летальная статистика также продолжает рост: 88 смертей за 24 часа против 85 вчера. Это второе место после Москвы с 95 умершими.



За весь период пандемии в России зафиксировано 249 215 летальных исходов, из них 24 640 — в Петербурге.

