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В Москве пропал сын основателя первого McDonald's в СССР

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Сын бизнесмена Хамзата Хасбулатова, открывшего первый McDonald's в СССР, пропал в Москве. Об этом 9 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Накануне вечером в полицию с заявлением обратилась мать 39-летнего Хасбулатова Тимура Хамзатовича. Женщина сообщила, что ее сын поругался с женой, которая проживает совместно с ним и ребенком на Комсомольском проспекте, после чего ушел и не вернулся. По ее словам, последний раз мужчина выходил на связь 30 сентября», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Тимур Хасбулатов ранее уже пропадал, тогда его нашла полиция. Его отец Хамзат основал в 1990 году первый McDonald's в Советском Союзе — на Пушкинской площади в Москве. Как пишет ТАСС, сейчас Хамзат Хасбулатов является главой сети в России и Восточной Европе и благотворительного фонда «Дом Рональда Макдоналда».

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