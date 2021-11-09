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В Петербурге женщина сообщила о смерти младенца и получила административку

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На жительницу Фрунзенского района Петербурга составлен протокол об административном правонарушении после того, как она сообщила о смерти новорожденного.

Как стало известно «Фонтанке» 9 ноября, накануне полиция через службу «03» узнала, что на Будапештской, 61/1, скончался ребенок. Участковый и инспектор по делам несовершеннолетних сразу же приехали на место, информация подтвердилась. Следственно-оперативная группа выяснила, что одну из комнат в квартире снимает 38-летняя не состоящая на миграционном учете гражданка Узбекистана. 5 ноября её 34-летняя знакомая оставила подруге своего пятимесячного сына, а сама ушла искать работу. 8 ноября мальчик внезапно перестал дышать в своей кроватке.

В отношении квартиросъемщицы составлен протокол о нарушении правил въезда в РФ.

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Комментарии (1)

Illusive Man
Надо вообще депортировать за неусвоение национальных традиций.
Русский человек и бровью не поведёт, даже если за стенкой будут бить женщин и детей или вонять трупниной на всю лестничную клетку.
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