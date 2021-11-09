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Петербургского бизнесмена избили битами случайные знакомые

На проспекте Энгельса задержали двоих мужчин после нападения с битами на бизнесмена

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Сотрудники полиции Выборгского района по горячим следам раскрыли разбойное нападение на директора фирмы, занимающейся строительными работами.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 ноября, заявление от предпринимателя поступило 7 ноября около восьми вечера. По предварительной информации, он сообщил, что привел домой, в квартиру дома 147, корпус 2, по проспекту Энгельса, двоих малознакомых мужчин. Во время застолья произошел конфликт, в ходе которого гости набросились на хозяина с кулаками и битой и избили его. Они якобы обвинили мужчину в краже имущества, отобрали карту и заставили сказать пин-код. После этого перевели себе порядка 7 тысяч рублей.

Пострадавшего бизнесмена увезли в городскую больницу № 3, где врачи диагностировали у него травмы головы и перелом носа.

Оперативники 59 отдела полиции через пару часов после заявления нашли на улице у соседнего с местом происшествия дома подозреваемых — двух неработающих 22 и 33 лет. Их поместили в помещение для временно задержанных, где старший и встретил свой 34-й день рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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Комментарии (4)

zlopopik
Не ходите, дети, в Африку гулять!
alexadmin
Они сразу с битой в гости пришли? Или бизнесмен спортинвентарем торгует?
ДуремарСПб.
Где же вы 90е?
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