Петербургского бизнесмена избили битами случайные знакомые

Сотрудники полиции Выборгского района по горячим следам раскрыли разбойное нападение на директора фирмы, занимающейся строительными работами.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 ноября, заявление от предпринимателя поступило 7 ноября около восьми вечера. По предварительной информации, он сообщил, что привел домой, в квартиру дома 147, корпус 2, по проспекту Энгельса, двоих малознакомых мужчин. Во время застолья произошел конфликт, в ходе которого гости набросились на хозяина с кулаками и битой и избили его. Они якобы обвинили мужчину в краже имущества, отобрали карту и заставили сказать пин-код. После этого перевели себе порядка 7 тысяч рублей.

