Петербургского бизнесмена избили битами случайные знакомые

Сотрудники полиции Выборгского района по горячим следам раскрыли разбойное нападение на директора фирмы, занимающейся строительными работами.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 ноября, заявление от предпринимателя поступило 7 ноября около восьми вечера. По предварительной информации, он сообщил, что привел домой, в квартиру дома 147, корпус 2, по проспекту Энгельса, двоих малознакомых мужчин. Во время застолья произошел конфликт, в ходе которого гости набросились на хозяина с кулаками и битой и избили его. Они якобы обвинили мужчину в краже имущества, отобрали карту и заставили сказать пин-код. После этого перевели себе порядка 7 тысяч рублей.
Пострадавшего бизнесмена увезли в городскую больницу
Оперативники 59 отдела полиции через пару часов после заявления нашли на улице у соседнего с местом происшествия дома подозреваемых — двух неработающих 22 и 33 лет. Их поместили в помещение для временно задержанных, где старший и встретил свой 34-й день рождения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».