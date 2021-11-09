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В Ленобласти школьница погибла от инъекции. Девочку нашел отец

Под Гатчиной следователи выясняют причины гибели школьницы

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Сотрудники СК разбираются в обстоятельствах смерти 15-летней школьницы из Гатчинского района. В понедельник днём труп подростка в квартире нашёл отец.

Как стало известно «Фонтанке» 9 ноября, накануне в полицию позвонил 45-летний мужчина и сообщил, что обнаружил тело дочери, лежащее на диване. На левой кисти был след от инъекции. Следственно-оперативная группа выяснила, что скандалов в семье не было, правда, родители жили отдельно, были в разводе.

Труп школьницы направлен в морг для установления точной причины смерти. Материалы проверки переданы в следственный отдел СУ СК по Ленобласти.

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Комментарии (2)

Writto
Правильнее писать "родители жили раздельно", а не "отдельно". Уж если "отдельно", то "отдельно друг от друга". А то получается, будто они жили отдельно от дочери.
Maik5
Вот, что прививка делает.
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