В Ленобласти школьница погибла от инъекции. Девочку нашел отец

Сотрудники СК разбираются в обстоятельствах смерти 15-летней школьницы из Гатчинского района. В понедельник днём труп подростка в квартире нашёл отец.



Как стало известно «Фонтанке» 9 ноября, накануне в полицию позвонил 45-летний мужчина и сообщил, что обнаружил тело дочери, лежащее на диване. На левой кисти был след от инъекции. Следственно-оперативная группа выяснила, что скандалов в семье не было, правда, родители жили отдельно, были в разводе.



Труп школьницы направлен в морг для установления точной причины смерти. Материалы проверки переданы в следственный отдел СУ СК по Ленобласти.

