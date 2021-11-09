В список экстремистских материалов внесли советский фильм 1973 года

Министерство юстиции РФ признало экстремистским пропагандистский фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов», выпущенный в СССР Центральной киностудией документальных фильмов в 1973 году. Он вошёл в список экстремистских материалов, сообщает 9 ноября ТАСС со ссылкой на Минюст.



Это чёрно-белая полуторачасовая лента, отражающая антисионистские взгляды, которые были сильны в то время в советской идеологии. Фильм считается псевдодокументальным. В широком прокате его не показывали, но в Интернете есть его цифровая копия.

