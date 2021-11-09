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В список экстремистских материалов внесли советский фильм 1973 года

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Министерство юстиции РФ признало экстремистским пропагандистский фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов», выпущенный в СССР Центральной киностудией документальных фильмов в 1973 году. Он вошёл в список экстремистских материалов, сообщает 9 ноября ТАСС со ссылкой на Минюст.

Это чёрно-белая полуторачасовая лента, отражающая антисионистские взгляды, которые были сильны в то время в советской идеологии. Фильм считается псевдодокументальным. В широком прокате его не показывали, но в Интернете есть его цифровая копия.

Решение о запрете картины принял минувшим летом Сыктывкарский городской суд. Это 5218-й материал, признанный в России экстремистским.

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Комментарии (8)

Antuan Rokanten
Не знал про этот фильм. Теперь пойду смотреть.
Grotesk
год 1973 очень примечателен - мой первый начальник взял фамилию отца и стал Беляевым... его мама Берта Лазаревна старая большевичка и интернационалистка не дожила до этого момента...
alexadmin
Неудивительно для государства, созданного сплошь шпионами, изменниками и контр-революционерами.
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