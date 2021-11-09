Врач и два фельдшера пострадали в ДТП со скорой на Ланском шоссе

Как сообщает 9 ноября пресс-служба ГУ МВД по городу и области, вчера около 18:15 у дома 18/1 по Ланскому шоссе столкнулись скорая и «Хёндэ». Пострадали три медика: 34-летняя женщина-врач и два фельдшера — мужчины 36 и 46 лет. Все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка



На фотографиях в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что легковая машина сбила опору светофора с дорожными знаками.