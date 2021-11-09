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Врач и два фельдшера пострадали в ДТП со скорой на Ланском шоссе

Карета скорой помощи не доехала до места назначения из-за аварии на севере Петербурга.

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Как сообщает 9 ноября пресс-служба ГУ МВД по городу и области, вчера около 18:15 у дома 18/1 по Ланскому шоссе столкнулись скорая и «Хёндэ». Пострадали три медика: 34-летняя женщина-врач и два фельдшера — мужчины 36 и 46 лет. Все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка

На фотографиях в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что легковая машина сбила опору светофора с дорожными знаками.

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«Пожилой водитель и пассажирка ходили целые вокруг сбитого светофора», — рассказывал Сергей. По словам Александра, машину реанимации увезли на эвакуаторе.

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Комментарии (2)

260569221
Видел вчера этого гаврика…
Из за него пробка была и все тормозили.
Думал дед светофор снес..
maksmar555
Шнива это теперь Хёндай называется?
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