Зима в Петербурге напоминает о себе гололедицей. Вслед за снегом придёт температурный скачок

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 ноября в Северной столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер днём слабый. Температура воздуха ночью опускалась до минус 1–3 градусов, днём она составит 0 — плюс 2. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет интенсивно повышаться.
«Яндекс» обещает нам пасмурную погоду и небольшой снег — 0,3 мм. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 3 до плюс 5 градусов в течение суток. Самое холодное 9 ноября зафиксировано в 1993 году, минус 10 днём, а самое тёплое — в 1977 году, плюс 9.
Следующей ночью, 10 ноября, по данным СЗ УГМС, снова будет небольшой минус, а днём уже плюс 4–6 градусов. Мокрый снег днём превратится в дождь, и всё это на фоне порывистого ветра. 11 ноября — только дождь при 5–7 градусах тепла.
Причиной случившейся резкой перемены погоды на территории Европейской России стал холодный атмосферный фронт, который пробился в Евразию со стороны Ледовитого океана, объясняет центр «Фобос». Сильный ветер рождается в зоне фронта из-за столкновения холодных и тёплых воздушных масс.