Зима в Петербурге напоминает о себе гололедицей. Вслед за снегом придёт температурный скачок

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 ноября в Северной столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер днём слабый. Температура воздуха ночью опускалась до минус 1–3 градусов, днём она составит 0 — плюс 2. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет интенсивно повышаться.



«Яндекс» обещает нам пасмурную погоду и небольшой снег — 0,3 мм. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 3 до плюс 5 градусов в течение суток. Самое холодное 9 ноября зафиксировано в 1993 году, минус 10 днём, а самое тёплое — в 1977 году, плюс 9.

