FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: +2
71.40р82.54р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Зима в Петербурге напоминает о себе гололедицей. Вслед за снегом придёт температурный скачок

В Петербурге около нуля, местами скользко

Во вторник есть небольшие шансы увидеть и снег, и солнце. Ещё два дня температура будет ходить вокруг да около нуля. К концу недели в прогнозе — снова потепление.

1
Печать
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 ноября в Северной столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер днём слабый. Температура воздуха ночью опускалась до минус 1–3 градусов, днём она составит 0 — плюс 2. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет интенсивно повышаться.

«Яндекс» обещает нам пасмурную погоду и небольшой снег — 0,3 мм. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 3 до плюс 5 градусов в течение суток. Самое холодное 9 ноября зафиксировано в 1993 году, минус 10 днём, а самое тёплое — в 1977 году, плюс 9.

Следующей ночью, 10 ноября, по данным СЗ УГМС, снова будет небольшой минус, а днём уже плюс 4–6 градусов. Мокрый снег днём превратится в дождь, и всё это на фоне порывистого ветра. 11 ноября — только дождь при 5–7 градусах тепла.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
ПоделитьсяПоделиться

Причиной случившейся резкой перемены погоды на территории Европейской России стал холодный атмосферный фронт, который пробился в Евразию со стороны Ледовитого океана, объясняет центр «Фобос». Сильный ветер рождается в зоне фронта из-за столкновения холодных и тёплых воздушных масс.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Тоси-боси
"Зима в Петербурге напоминает о себе гололедицей"... а там, где не очень напоминает, помыли дороги, например традиционно - Благовещенский мост.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний