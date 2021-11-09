Россия восстановила авиасообщение с девятью странами

Россия с 9 ноября возобновляет на взаимной основе регулярное авиасообщение с девятью странами: Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Таиландом и Швецией.
Решение об этом еще в октябре принял оперштаб по борьбе с коронавирусом. Из Петербурга возобновятся полеты в Амстердам, Норвегию и Швецию. При этом перелет возможен только при соблюдении всех правил для въезжающих в эти страны. Так, российскую вакцину «Спутник V» признают в Иране, Омане, Словении, Таиланде и Тунисе. Однако в Таиланде россиянам все равно нужен, помимо сертификата о вакцинации, ПЦР-тест. Причем привитым придется соблюдать карантин после приезда в неделю, а невакцинированным — 14 дней.
В Норвегию, Щвецию и Нидерланды российских туристов пока не пускают, въезд разрешен только дипломатам, представителям международных организаций, лицам, имеющим ВНЖ, близким родственникам граждан страны.