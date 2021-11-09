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Россия восстановила авиасообщение с девятью странами

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Россия с 9 ноября возобновляет на взаимной основе регулярное авиасообщение с девятью странами: Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Таиландом и Швецией.

Решение об этом еще в октябре принял оперштаб по борьбе с коронавирусом. Из Петербурга возобновятся полеты в Амстердам, Норвегию и Швецию. При этом перелет возможен только при соблюдении всех правил для въезжающих в эти страны. Так, российскую вакцину «Спутник V» признают в Иране, Омане, Словении, Таиланде и Тунисе. Однако в Таиланде россиянам все равно нужен, помимо сертификата о вакцинации, ПЦР-тест. Причем привитым придется соблюдать карантин после приезда в неделю, а невакцинированным — 14 дней.

В Норвегию, Щвецию и Нидерланды российских туристов пока не пускают, въезд разрешен только дипломатам, представителям международных организаций, лицам, имеющим ВНЖ, близким родственникам граждан страны.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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