Официальный Хельсинки отказался от мяса и будет подавать рыбу, выловленную «с соблюдением этических принципов»

Администрация Хельсинки 8 ноября вводит новые правила для проведения городских мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Visit Finland в России.
На всех городских семинарах, общественных слушаниях или других подобных мероприятиях теперь будут подавать только «сезонные овощи и местную рыбу, выловленную с соблюдением этических принципов». Также организаторы должны будут полностью отказаться от одноразовой посуды и напитков в бутылках.
Кроме того, все гости должны будут проходить обязательную регистрацию заранее, чтобы «избежать излишних пищевых отходов». Исключения сделают для встреч на высшем уровне.
«Администрация Хельсинки считает крайне важным учитывать экологические факторы продуктов питания. В феврале 2019 года городской совет финской столицы принял решение к 2025 году вдвое сократить использование молочных и мясных продуктов в сфере общественного питания, предоставляемого городом. Использование продуктов животного происхождения, выбор сырья, приготовление пищи, упаковка, транспортировка и образующиеся в результате отходы оказывают существенное воздействие на окружающую среду. Принятые меры призваны сократить его негативные последствия», — пояснили в Visit Finland.