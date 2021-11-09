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Официальный Хельсинки отказался от мяса и будет подавать рыбу, выловленную «с соблюдением этических принципов»

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Администрация Хельсинки 8 ноября вводит новые правила для проведения городских мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Visit Finland в России.

На всех городских семинарах, общественных слушаниях или других подобных мероприятиях теперь будут подавать только «сезонные овощи и местную рыбу, выловленную с соблюдением этических принципов». Также организаторы должны будут полностью отказаться от одноразовой посуды и напитков в бутылках.

Кроме того, все гости должны будут проходить обязательную регистрацию заранее, чтобы «избежать излишних пищевых отходов». Исключения сделают для встреч на высшем уровне.

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«Администрация Хельсинки считает крайне важным учитывать экологические факторы продуктов питания. В феврале 2019 года городской совет финской столицы принял решение к 2025 году вдвое сократить использование молочных и мясных продуктов в сфере общественного питания, предоставляемого городом. Использование продуктов животного происхождения, выбор сырья, приготовление пищи, упаковка, транспортировка и образующиеся в результате отходы оказывают существенное воздействие на окружающую среду. Принятые меры призваны сократить его негативные последствия», — пояснили в Visit Finland.

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Комментарии (7)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходи/тся даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
СпортивнаяДевушка
Молодцы: оздоровление питания - всегда хорошо, не говоря уже о контроле за мусором!
rpstudio
Теперь они в Питер не только бухать будут ездить, но и колбасу докторскую жрать палками.
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