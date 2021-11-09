Официальный Хельсинки отказался от мяса и будет подавать рыбу, выловленную «с соблюдением этических принципов»

Администрация Хельсинки 8 ноября вводит новые правила для проведения городских мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Visit Finland в России.



На всех городских семинарах, общественных слушаниях или других подобных мероприятиях теперь будут подавать только «сезонные овощи и местную рыбу, выловленную с соблюдением этических принципов». Также организаторы должны будут полностью отказаться от одноразовой посуды и напитков в бутылках.



Кроме того, все гости должны будут проходить обязательную регистрацию заранее, чтобы «избежать излишних пищевых отходов». Исключения сделают для встреч на высшем уровне.