Стартует распродажа на AliExpress: 10 товаров с крутыми скидками

Сделайте свой шопинг в «черную пятницу» выгодным и продуманным Фото: Depositphotos.com Поделиться Поделиться







Ежегодно ноябрь пестрит анонсами распродаж и небывалых акций. Все готовятся к заветному дню скидок — 11 ноября. В таком водовороте спецпредложений очень легко потеряться и в итоге отложить покупку необходимых вещей. Чтобы вам было проще определиться, известная торговая площадка AliExpress составила список лидеров продаж, которые будут полезны каждому. Спокойно выбирайте, что вам нравится, откладывайте в корзину и покупайте с промокодом.

Промокод SGP100all даст всем покупателям из России скидку 100 рублей при заказе от 1000 рублей, действует до 13 ноября. А промокод Woman500new даст скидку 500 рублей при покупке от 1000 рублей для новых пользователей, действует до 31 декабря. Полировальная машина для авто Как бы бережно вы ни относились к автомобилю, со временем на лакокрасочном покрытии появляются царапины и сколы. Если в арсенале автолюбителя есть полировальная машинка AUTO CARE, то не нужно тратиться на услуги автосервиса: появившуюся царапину можно обработать сразу, не дожидаясь фатальных последствий. Мощность устройства — 700 Вт, и это достойный показатель для бытовой шлифмашины. Скорость вращения диска плавно регулируется прямо во время работы. Диаметр полировальных дисков — 150 мм. Инструмент можно удерживать различными способами, поэтому вы без труда обработаете все поверхности. К распродаже цену на товар снизили почти вдвое.

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Машинка орбитальная. Шнур (три метра) мягкий и гибкий. Заусенцев на корпусе нет. Запускается плавно. При сильном нажатии круг не останавливается, значит мощности достаточно! По ощущениям и работе машинка достойная. Своих денег стоит. Инструкция на английском языке.

Это чудо! Машинка ведет себя настолько спокойно, что просто диву даешься. Шум есть, но он мне не мешает. Сегодня получила и сразу опробовала на клиентской машине. Благодарю продавца за молниеносную отправку, я счастлива. Усилитель Wi-Fi-сигнала Xiaomi

Провайдера поменяли, но в дальней комнате интернет всё равно тормозит. Знакомая ситуация? Часто роутер ставят в прихожей, и в отдаленных помещениях соединение прерывается или вовсе отсутствует. Установите усилитель сигнала Xiaomi: две мощные внешние антенны с высоким коэффициентом усиления гарантируют широкое покрытие. Ретранслятор совместим с маршрутизаторами других брендов, а управлять сетевыми настройками можно в приложении Xiaomi Mi Wi-Fi. Устройство обновляется автоматически, обеспечивает скорость передачи до 300 Мбит/с и поддерживает до 64 гаджетов.

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В отзывах пишут: Абсолютно доволен усилителем. У меня роутер стоит далеко, на компьютер сигнал еле-еле доходил, но теперь у меня стабильные 20 мегабайт. По сравнению с тем, что интернета тут вовсе не было, это космос.

Товар хороший. Сеть Wi-Fi значительно расширилась без потери качества. Мини-станция для приготовления завтраков и не только

Полноценная кухонная техника не нужна тем, кто обедает и ужинает вне дома. А вот от горячего завтрака отказываться не стоит. Многофункциональная машина 3 в 1 — это всё, что необходимо для приготовления традиционного утреннего набора: гренки, яичница, круассаны, кофе и чай. Компактный духовой шкаф нагревается до 230 градусов, поэтому справится и с выпечкой хлеба, и с запеканием мяса. Вы можете одновременно пользоваться верхним гриль-противнем для жарки и духовкой. Такая станция пригодится в только что купленной студии, комнате студенческого общежития, на даче и даже на офисной кухне. Скидка 60% на распродаже — еще один весомый аргумент в пользу покупки.

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В отзывах пишут: Посылку получили: всё хорошо упаковано, соответствует описанию. Рекомендую. Инструкция есть, но не на русском языке. Станция маленькая и компактная.

Быстрая отправка и доставка товара, всё доставили в срок. Качество хорошее, товар целый, исправный. Спасибо! Датчик затопления

Очень простое устройство для вашего спокойствия — датчик залива. Где бы вы ни были, на работе или в отпуске, в приложении Tuya отслеживается статус устройства. Прибор работает от двух мизинчиковых батареек (в комплект не входят). Одну из составляющих умного дома на распродаже можно приобрести со скидкой 50%.

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В отзывах пишут: Доставили в Питер за 12 дней. Посылка отслеживалась на всём пути. Комплект соответствует описанию. Проверку прошел на отлично. Необходимы две мизинчиковые (ААА) батареи. Покупкой доволен. Буду брать ещё.

Всё работает, настраивается без проблем. Уведомления по СМС платные, но и без них приходят оповещения в приложении. Рекомендую. Беспроводная приставка с легендарными играми

Вспомнить безбашенную юность и зарубиться в приставку на выходных — самое то! «Марио», «Мортал Комбат», «Черепашки ниндзя» и еще около 600 ретроигр, в которые играли даже те, у кого не было в детстве «Денди». В наборе два беспроводных геймпада с радиусом действия до восьми метров, так что можно не переживать за зрение. Товар есть в наличии на российских складах — доставят максимально быстро. Узнать цену

В отзывах пишут: Приставка пришла за 15 дней в Московскую область. Исправно работает.

Хорошая штука, как в моем детстве. Буду с детьми играть. Доставили очень быстро. Проверил — всё работает. Спасибо! Точильный алмазный брусок

Быстренько восстановить затупившийся кухонный нож можно и бытовой точилкой. Но если речь идет о профессиональном инструменте, то пользуются камнем или алмазным брусом. У последнего есть ряд важных преимуществ перед природным материалом: предсказуемый результат, высокая скорость работы, простота в обслуживании и, наконец, демократичная цена. Пока идет распродажа, можно собрать себе целый набор алмазных брусков с зернистостью от 80 до 3000 в 2 раза дешевле.

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В отзывах пишут: Всё отлично, визуально качество достойное! Быстрая доставка.

Отличные бруски. Сразу наточил все ножи до бритвенной остроты. USB-концентратор на четыре порта

Нехватка USB-портов в ноутбуке не проблема, используйте разветвитель. Девайс с Type–C или USB-выходом подходит не только для компьютеров: подключите его с помощью периферийного устройства к смартфону с функцией OTG. Концентратор купили уже более 8 тысяч раз.

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В отзывах пишут: Всё супер. В ноутбуке расширил количество портов. Качество на высоте. Доставка быстрая. Рекомендую.

Подсоединил к компу. Через него работает мышь, флешка, жесткий диск. Сам хаб маленький, очень удобно. Антишпионское стекло для телефона

Неприятно, когда в твой телефон заглядывают посторонние, но не всегда можно отстраниться от любопытствующих в метро или очереди. Чтобы сделать экран смартфона приватным, наклейте на него специальное стекло. Изображение затемняется для тех, кто смотрит под углом, а владельцу всё прекрасно видно. Кроме того, защитный экран из закаленного стекла невозможно поцарапать или разрезать. Ещё думаете? А в это время уже 28 тысяч человек с самыми разными моделями телефонов наслаждаются конфиденциальностью.

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В отзывах пишут: Заказываю не в первый раз. Всё нравится, всё устраивает. С непривычки может раздражать глаза. Потом привыкаешь. Зато никто из зевак не видит ничего в моём телефоне.

Заказ упакован бережно, прилагалось много салфеток для предварительной обработки! Рекомендую. Внешний жесткий диск до 4 Тб

Количество цифровых данных растет в геометрической прогрессии. Как бы вы ни старались расхламиться, облако постоянно переполняется. Внешний жесткий диск емкостью от 120 Гб до 4 Тб решит вопрос нехватки места или станет резервным хранилищем важных данных.

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В отзывах пишут: Очень быстрая доставка. Диск чрезвычайно надежно упакован. Оригинальная коробка не открылась по дороге.

Доставка составила 10 дней до почтомата Сбербанка. Упаковано хорошо, прибор работает, объем соответствует. Мультитул от Xiaomi

Лаконичная и элегантная альтернатива перочинному ножу — мультитул от Xiaomi. В девайсе размером чуть больше шариковой ручки прячутся нож, ножницы и фонарик с регулируемой яркостью. Устройство заряжается через USB.

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