Стартует распродажа на AliExpress: 10 товаров с крутыми скидками

Ежегодно ноябрь пестрит анонсами распродаж и небывалых акций. Все готовятся к заветному дню скидок — 11 ноября. В таком водовороте спецпредложений очень легко потеряться и в итоге отложить покупку необходимых вещей. Чтобы вам было проще определиться, известная торговая площадка AliExpress составила список лидеров продаж, которые будут полезны каждому. Спокойно выбирайте, что вам нравится, откладывайте в корзину и покупайте с промокодом.
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Как бы бережно вы ни относились к автомобилю, со временем на лакокрасочном покрытии появляются царапины и сколы. Если в арсенале автолюбителя есть полировальная машинка AUTO CARE, то не нужно тратиться на услуги автосервиса: появившуюся царапину можно обработать сразу, не дожидаясь фатальных последствий. Мощность устройства — 700 Вт, и это достойный показатель для бытовой шлифмашины. Скорость вращения диска плавно регулируется прямо во время работы. Диаметр полировальных дисков — 150 мм. Инструмент можно удерживать различными способами, поэтому вы без труда обработаете все поверхности. К распродаже цену на товар снизили почти вдвое.
В отзывах пишут:
- Машинка орбитальная. Шнур (три метра) мягкий и гибкий. Заусенцев на корпусе нет. Запускается плавно. При сильном нажатии круг не останавливается, значит мощности достаточно! По ощущениям и работе машинка достойная. Своих денег стоит. Инструкция на английском языке.
- Это чудо! Машинка ведет себя настолько спокойно, что просто диву даешься. Шум есть, но он мне не мешает. Сегодня получила и сразу опробовала на клиентской машине. Благодарю продавца за молниеносную отправку, я счастлива.
Усилитель Wi-Fi-сигнала Xiaomi
Провайдера поменяли, но в дальней комнате интернет всё равно тормозит. Знакомая ситуация? Часто роутер ставят в прихожей, и в отдаленных помещениях соединение прерывается или вовсе отсутствует. Установите усилитель сигнала Xiaomi: две мощные внешние антенны с высоким коэффициентом усиления гарантируют широкое покрытие. Ретранслятор совместим с маршрутизаторами других брендов, а управлять сетевыми настройками можно в приложении Xiaomi Mi Wi-Fi. Устройство обновляется автоматически, обеспечивает скорость передачи до 300 Мбит/с и поддерживает до 64 гаджетов.
В отзывах пишут:
- Абсолютно доволен усилителем. У меня роутер стоит далеко, на компьютер сигнал еле-еле доходил, но теперь у меня стабильные 20 мегабайт. По сравнению с тем, что интернета тут вовсе не было, это космос.
- Товар хороший. Сеть Wi-Fi значительно расширилась без потери качества.
Мини-станция для приготовления завтраков и не только
Полноценная кухонная техника не нужна тем, кто обедает и ужинает вне дома. А вот от горячего завтрака отказываться не стоит. Многофункциональная машина 3 в 1 — это всё, что необходимо для приготовления традиционного утреннего набора: гренки, яичница, круассаны, кофе и чай. Компактный духовой шкаф нагревается до 230 градусов, поэтому справится и с выпечкой хлеба, и с запеканием мяса. Вы можете одновременно пользоваться верхним гриль-противнем для жарки и духовкой. Такая станция пригодится в только что купленной студии, комнате студенческого общежития, на даче и даже на офисной кухне. Скидка 60% на распродаже — еще один весомый аргумент в пользу покупки.
В отзывах пишут:
- Посылку получили: всё хорошо упаковано, соответствует описанию. Рекомендую. Инструкция есть, но не на русском языке. Станция маленькая и компактная.
- Быстрая отправка и доставка товара, всё доставили в срок. Качество хорошее, товар целый, исправный. Спасибо!
Очень простое устройство для вашего спокойствия — датчик залива. Где бы вы ни были, на работе или в отпуске, в приложении Tuya отслеживается статус устройства. Прибор работает от двух мизинчиковых батареек (в комплект не входят). Одну из составляющих умного дома на распродаже можно приобрести со скидкой 50%.
В отзывах пишут:
- Доставили в Питер за 12 дней. Посылка отслеживалась на всём пути. Комплект соответствует описанию. Проверку прошел на отлично. Необходимы две мизинчиковые (ААА) батареи. Покупкой доволен. Буду брать ещё.
- Всё работает, настраивается без проблем. Уведомления по СМС платные, но и без них приходят оповещения в приложении. Рекомендую.
Беспроводная приставка с легендарными играми
Вспомнить безбашенную юность и зарубиться в приставку на выходных — самое то! «Марио», «Мортал Комбат», «Черепашки ниндзя» и еще около 600 ретроигр, в которые играли даже те, у кого не было в детстве «Денди». В наборе два беспроводных геймпада с радиусом действия до восьми метров, так что можно не переживать за зрение. Товар есть в наличии на российских складах — доставят максимально быстро.
В отзывах пишут:
- Приставка пришла за 15 дней в Московскую область. Исправно работает.
- Хорошая штука, как в моем детстве. Буду с детьми играть. Доставили очень быстро. Проверил — всё работает. Спасибо!
Быстренько восстановить затупившийся кухонный нож можно и бытовой точилкой. Но если речь идет о профессиональном инструменте, то пользуются камнем или алмазным брусом. У последнего есть ряд важных преимуществ перед природным материалом: предсказуемый результат, высокая скорость работы, простота в обслуживании и, наконец, демократичная цена. Пока идет распродажа, можно собрать себе целый набор алмазных брусков с зернистостью от 80 до 3000 в 2 раза дешевле.
В отзывах пишут:
- Всё отлично, визуально качество достойное! Быстрая доставка.
- Отличные бруски. Сразу наточил все ножи до бритвенной остроты.
USB-концентратор на четыре порта
Нехватка USB-портов в ноутбуке не проблема, используйте разветвитель. Девайс с Type–C или USB-выходом подходит не только для компьютеров: подключите его с помощью периферийного устройства к смартфону с функцией OTG. Концентратор купили уже более 8 тысяч раз.
В отзывах пишут:
- Всё супер. В ноутбуке расширил количество портов. Качество на высоте. Доставка быстрая. Рекомендую.
- Подсоединил к компу. Через него работает мышь, флешка, жесткий диск. Сам хаб маленький, очень удобно.
Антишпионское стекло для телефона
Неприятно, когда в твой телефон заглядывают посторонние, но не всегда можно отстраниться от любопытствующих в метро или очереди. Чтобы сделать экран смартфона приватным, наклейте на него специальное стекло. Изображение затемняется для тех, кто смотрит под углом, а владельцу всё прекрасно видно. Кроме того, защитный экран из закаленного стекла невозможно поцарапать или разрезать. Ещё думаете? А в это время уже 28 тысяч человек с самыми разными моделями телефонов наслаждаются конфиденциальностью.
В отзывах пишут:
- Заказываю не в первый раз. Всё нравится, всё устраивает. С непривычки может раздражать глаза. Потом привыкаешь. Зато никто из зевак не видит ничего в моём телефоне.
- Заказ упакован бережно, прилагалось много салфеток для предварительной обработки! Рекомендую.
Количество цифровых данных растет в геометрической прогрессии. Как бы вы ни старались расхламиться, облако постоянно переполняется. Внешний жесткий диск емкостью от 120 Гб до 4 Тб решит вопрос нехватки места или станет резервным хранилищем важных данных.
В отзывах пишут:
- Очень быстрая доставка. Диск чрезвычайно надежно упакован. Оригинальная коробка не открылась по дороге.
- Доставка составила 10 дней до почтомата Сбербанка. Упаковано хорошо, прибор работает, объем соответствует.
Лаконичная и элегантная альтернатива перочинному ножу — мультитул от Xiaomi. В девайсе размером чуть больше шариковой ручки прячутся нож, ножницы и фонарик с регулируемой яркостью. Устройство заряжается через USB.
В отзывах пишут:
- В целом всё хорошо: фонарь светит, нож острый, ножницы открываются.
- Товар качественный, пришел вовремя.
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